International Multihull Show – Salon Bateaux Multicoque 2023 – La Grande Motte

Lancé en 2010, le Salon du Multicoque se passait à Lorient (56) les années paires, et La Grande-Motte (34) les années impaires. A ce jour, et selon la volonté des constructeurs, le salon se tient tous les ans à La Grande-Motte, en avril.

L’International Multihull Show s’est construit autour d’un concept simple : présenter des multicoques, catamarans et trimarans, à flots, sur un espace dédié et de manière exclusive.

Le public a répondu présent et ce salon devient d’années en années comme un salon incontournable. Les professionnels le considèrent comme une référence mondiale. Pour eux, ce concept est le plus pertinent pour exposer ses catamarans, trimarans, à voile et à moteur.

Liste des exposants

Tous les métiers autour du monde du bateau sont présents. On peut trouver des équipementiers, motoristes, voilerie, accastilleurs, banquiers, assureurs, transporteurs, loueurs, …

Liste des bateaux 2023

Voile

Aventura Catamarans, Aventura 37

Bali Catamarans, Catsmart

Bali Catamarans, Catspace

Bali Catamarans, Bali 4.2

Bali Catamarans, Bali 4.4

Bali Catamarans, Bali 4.6

Bali Catamarans, Bali 5.4

Catana Catamarans, Catana Ocean Class

C-Catamarans, C CAT 37

C-Catamarans, C CAT 48

Day 1, Lucile Catamaran

Dragonfly by HelloMulti, Dragonfly 32 Evolution

Dragonfly by HelloMulti, Dragonfly 40

Dream Yacht Charter, Bali 4.8

Excess, Excess 11

Excess, Excess 14

Fountaine Pajot, Isla 40

Fountaine Pajot , Astrea 42

Fountaine Pajot , Aura 51

HH Catamarans, HH50-OC

Lagoon, Lagoon 42

Lagoon, Lagoon 46

Lagoon, Lagoon 51

Lagoon, Lagoon Sixty 5

Leopard Catamarans, Leopard 42

Leopard Catamarans, Leopard 45

Leopard Catamarans, Leopard 50



Libertist Yachts France, L 703

Libertist Yachts France, L 853

Marsaudon Composites, ORC 50

Marsaudon Composites, ORC 57

MYS Catamarans, Dufour Catamaran 48

Nautitech, 40 Open (nouvelle version)

Nautitech, 44 Open

Navigare Yachting, Lagoon 42

NEEL – TRIMARANS, NEEL 43

NEEL – TRIMARANS, NEEL 47

Outremer, Outremer 45

Outremer, Outremer 55

Outremer, Outremer 52 – PREMIERE MONDIALE

Outremer, Outremer 5X WE EXPLORE

Privilège, Privilège Signature 510

Rapido Trimarans, Rapido 40

Squalt Marine International, CK 70

Sunsail, Sunsail 454

Windelo Catamaran, Windelo 54

…

Moteur