Chacun son tour ! – Marianne Dubuc

« Chacun son tour ! » est un album raconté et illustré par Marianne Dubuc. Publié aux Éditions Saltimbanque, les enfants vont faire la connaissance d’animaux adorables, bien décidés à venir en aide à un petit poussin tout juste éclot de son œuf.

Chacun son tour ! – Une BD tout en douceur

L’album illustré « Chacun son tour ! » est une bande dessinée romancée qui met en scène 5 animaux plus mignons les uns que les autres. Les enfants vont faire la connaissance d’une tortue, d’un ours, d’une souris et d’un lièvre. Sans oublier Léon, un adorable petit poussin.

Quelques mots sur l’histoire

Alors qu’ils sont en train de jouer dans la forêt, souris découvre un œuf derrière un buisson. Elle décide de le montrer à ses amis qui veulent l’emmener chez eux pour veiller sur lui. Mais Souris propose qu’ils s’occupent de l’œuf chacun leur tour.

L’œuf, qui se retrouve d’abord chez souris, commence à lui parler à l’intérieur de sa coquille. Elle s’affaire pour prendre soin de lui, elle le couvre pour le protéger du froid. Ensuite, c’est au tour d’ours de prendre le relais. Entre deux ou trois exercices sportifs, l’œuf semble vouloir éclore, quand soudain sort un joli petit poussin. .

Il se rend alors chez le lièvre qui prend soin de lui étant donné qu’il vient de naître. Il essaie de lui donner à manger, mais ce n’est pas évident de trouver ce qu’il aime. Quand le poussin décide de se rendre chez tortue, il en prend plein les yeux. Sa maison regorge de retrouvailles, tout est superbe ! Au petit matin, elle se rend compte que le poussin n’est plus chez elle. Affolée, elle appelle tous ses copains qui se rendent compte que Léon, le poussin, a décidé de construire sa propre maison en haut d’un arbre. Une chose est sûre, ils ne sont pas prêts à s’éloigner les uns des autres.

« Chacun son tour ! » est un livre adorable aux illustrations tout en douceur. L’auteure fait passer plusieurs messages aux enfants. Elle parle des liens forts de l’amitié, ceux qui consistent à vivre côte à côte en respectant la liberté de chacun. Elle fait aussi un clin d’œil au partage, celui de permettre à l’autre de profiter des mêmes joies ; c’est le cas ici lorsqu’ils décident de garder le poussin chacun leur tour. Mais aussi l’entraide, puisqu’ils n’hésiteront pas à s’épauler pour soigner Léon. Enfin, le livre parle d’envol, de liberté, avec ce petit poussin prêt à partir pour construire sa propre maison.

« Chacun son tour ! » est un livre publié aux Éditions Saltimbanque. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel, les livres sont plus surprenants les uns que les autres.