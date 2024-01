Mes comptines du Weepers Circus – Mes petits imagiers sonores

Dans la collection de « Mes petits imagiers sonores », « Mes comptines du Weepers Circus » fait une entrée remarquée. Il faut dire que le groupe strasbourgeois s’est approprié chaque chanson d’une main de maître. Les enfants vont redécouvrir 5 comptines réinterprétées dans la bonne humeur, on valide !

Nous sommes ravis de retrouver le groupe Weepers Circus que nous avions eu le plaisir de découvrir dans le livre musical « Le grand bazar du Weepers Circus ». D’ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore, nous vous encourageons à lire notre article pour vous en faire une idée. Et la bonne nouvelle, c’est que les tout-petits auront également le plaisir de découvrir le talentueux groupe dans ce bel imagier sonore.

« Mes petits imagiers sonores » – La première collection d’éveil en France

La collection de « Mes petits imagiers sonores » rencontre de plus en plus de succès. Il faut bien reconnaître qu’elle est unique en son genre. Elle permet aux enfants de découvrir et d’écouter des histoires, des contes et des chansons, en appuyant sur des puces sonores intégrées au cœur des illustrations.

Récemment, les Éditions Gallimard Jeunesse ont revu un petit peu le format pour ajouter une touche ludique, un cherche et trouve en toute fin du livre. Et cela fonctionne !

Le livre sonore « Les comptines du Weepers Circus » propose donc aux enfants de découvrir 5 comptines qu’ils connaissent à coup sûr : « Une poule sur un mur », « Une souris verte », « Coccinelle demoiselle », « Savez-vous planter les choux ? » et « Sur le pont d’Avignon ». La musicalité est joyeuse, avec une partie instrumentale rythmée qui illustre bien le talent du groupe. L’originalité est bel et bien présente, les enfants vont beaucoup s’amuser. Cerise sur le gâteau, la talentueuse Amandine Piu nous fait le plaisir de réaliser les illustrations. Et quelles illustrations, elles sont superbes ! Et en accord avec la fougue du groupe. Les couleurs sont vives, les animaux sont rigolos, parfois démesurés ou minuscules, déguisés en super-héros ou en musiciens, etc. Bref, tout est parfaitement accompli !

Rendez-vous sur AMAZON pour découvrir l’étendue de la collection de « Mes petits imagiers sonores ».