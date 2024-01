Mes instruments du monde vol. 2 – Mes petits imagiers sonores

« Mes instruments du monde vol. 2 » rejoint la collection de « Mes petits imagiers sonores » publiée aux Éditions Gallimard Jeunesse. Joyeusement illustré par Marion Billet, les enfants n’auront qu’à se laisser porter par la douce mélodie de 5 instruments de musique et s’amuser à les identifier de page en page.

« Mes instruments du monde vol. 2 » à la découverte de différentes cultures

Parmi les livres relancés dans le nouveau format pensé par les Éditions Gallimard Jeunesse, il y a « Mes instruments du monde vol. 2 » qui a connu un succès incroyable lors de sa précédente édition : plus de 127 000 exemplaires vendus, rien que cela ! Et cela ne fait aucun doute, les illustrations de Marion Billet y sont pour beaucoup. Les couleurs sont très vives, les animaux sont représentés de façon joviale, heureux de jouer d’un instrument provenant de leurs origines. Des clins d’œil quant aux coutumes de chaque pays sont glissés, notamment dans les tenues vestimentaires des animaux.

J’appuie sur les puces sonores

En appuyant sur les puces sonores, ils vont découvrir les doux sons de la guitare hawaïenne, la cornemuse, l’harmonica, les bongos et la guitare flamenca. Ils auront l’impression de parcourir le Monde, de visiter les îles Hawaii, les Etats-Unis, Cuba, l’Espagne, etc. Ils vont prendre du plaisir à commenter ce qu’ils ont sous les yeux. Et ils seront ravis de découvrir le cherche et trouve à la fin du livre qui leur propose, via des bruitages, de faire le rapprochement avec ce qu’ils ont vu/entendu lors de leur lecture.

« Mes instruments du monde vol. 2 » est un livre sonore qui va permettre aux enfants de voyager depuis leur canapé, et on aime l’idée ! N’hésitez pas à découvrir nos divers articles sur la collection « Mes petits imagiers sonores », vous verrez, ils sont nombreux.

Le livre est disponible sur AMAZON également.