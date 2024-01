Le monde aquatique – Une plongée dans les océans, les lacs et les rivières

Il y a des livres qui surprennent par la richesse des mots qui s’enchaînent, l’originalité du format, ou encore l’immersion totale à la découverte d’un univers précis. Et c’est précisément le cas pour « Le monde aquatique – Une plongée dans les océans, les lacs et les rivières », un livre illustré sous forme de globe, qui propose aux enfants de découvrir la beauté du monde aquatique.

Publié aux Éditions Phaidon, « Le monde aquatique » est un livre qui se remarque aussitôt. Plié, il aiguise la curiosité au point que l’on ait envie de l’ouvrir. Et surprise, les pages se relient une à une, et grâce à un aimant intégré, le livre prend la forme d’un globe. C’est à ce moment-là que la plongée sous-marine commence, à la découverte des trésors sous la mer, et à en croire la richesse de narration de Sue Lowell Gallion, ils sont nombreux !

Et si on plongeait ?

« Le monde aquatique » est un livre d’observation, illustré d’une main de maître par Lisk Feng. Son objectif, nous inviter à plonger au cœur même du livre, au fin fond des océans, lacs et rivières. Et bien sûr, s’attarder sur les majestueux détails tels que des créatures étranges. Des poissons qui ont des formes peu soupçonnées, cachés sous le sable, sous les cailloux. Des escargots d’eau douce, des tortues et des canards parfois affamés.

L’auteure invite le lecteur à imaginer ce monde peu connu et pourtant si accessible.

En eau vive, près de la montagne par exemple, des truites étincelantes peuvent surprendre. La rencontre entre terre et mer offre un splendide paysage, avec des racines entremêlées, qui sous l’eau, offrent l’occasion aux bébés crabes, poissons et requins, de se cacher par peur qu’un mammifère se jette à l’eau pour les manger. Le lecteur va se retrouver au cœur d’algues virevoltantes, proche de la barrière de corail, en surface, dans les profondeurs, etc.

Il va parcourir les océans salés à la découverte de toutes ces choses qu’il ne soupçonnait pas. Et grâce aux anecdotes glissées en bas de chaque page, il deviendra incollable sur le monde marin.

« Le monde aquatique » a ce petit quelque chose de poétique bien que les illustrations soient réalistes. Les couleurs sont douces, des dégradés de pastel donnent envie de plonger au cœur d’un décor où règne la bienveillance malgré les quelques dangers décrits par l’auteur.

« Le monde aquatique » fait partie de ces livres originaux qui passionnent par leur thématique. Il y a fort à parier que le lecteur n’observera plus les océans, lacs et rivières de la même façon.

