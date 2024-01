Mais où vas-tu, Myrtille ? – Philippe de Kemmeter

« Mais où vas-tu, Myrtille ? » est un petit album raconté et illustré par Philippe de Kemmeter, publié aux Éditions Alice Jeunesse. Les enfants vont suivre un adorable ourson violet, du moment où il se réveille, jusqu’à ce qu’il se rende à son lieu de rendez-vous. Mais alors, qui est réellement Myrtille ?

« Mais où vas-tu, Myrtille ? » fait partie de ces livres que les enfants à partir de 2 ans vont adorer. Ils ne mettront que quelques minutes à tomber sous le charme de Myrtille, cet ourson tiré à quatre épingles, tout sourire. Il leur suffira de l’observer en train de se préparer pour avoir envie de le suivre dans ses aventures. L’univers visuel est adorable, sa maison, la ville, ainsi que les gens qu’il croise sur le chemin, des animaux sympathiques au look adorable.

D’ailleurs, où peut-il bien se rendre de bon matin ? Chez un ami ? Au travail ?

L’auteur éveille justement la curiosité du lecteur, lui donnant envie de découvrir la chute de l’histoire dès lors qu’il sort de son lit et commence à se préparer. D’ailleurs, le livre sera également d’une grande aide pour les enfants qui commencent à apprendre les gestes et routines du quotidien : se lever, se laver les dents, se coiffer, s’habiller. Ils n’auront aucun mal à s’identifier aux différentes situations car elles sont réalistes : penser à prendre son sac, courir après un bus, demander son chemin, sauter dans les flaques d’eau, etc.

Sans trop en révéler, Myrtille fait le plus beau métier du monde. Quelques indices ? Il est tout doux, accompagne les enfants lors de chaque sieste. Il ne faut surtout pas le perdre ! Fidèle, il peut aisément rester à nos côtés jusqu’à l’âge adulte en souvenir de moments paisibles et réconfortants…

Vous avez deviné ? Myrtille est doudou !

« Mais où vas-tu, Myrtille ? » fait partie de ces livres à glisser dans la bibliothèque des tout-petits. L’histoire est adorable, elle montre l’importance d’être bien entouré pour dormir sur ses deux oreilles…

