Mon chat et moi – Ed. Larousse

Mon chat et moi est un l’album-souvenir à remplir, paru aux éditions Larousse, en octobre 2023. Un livre-album pour mettre vedette l’amour de votre vie, le préféré de la maison, le chat ! Anecdotes et grands moments de vie et de partage sont à recenser et notifier dans ce bel album.

Le beau livre à spirales, et avec un galon en satin, pour le fermer, propose de noter et retrouver les moments mémorables partagés avec le félin de la maison. Un sommaire vient, tout d’abord, présenter les grandes parties du livre. Ainsi, après des informations autour du chat, entre choix du nom, robe, yeux ou encore voix, le quotidien, la love story, les grands moments sont à décrire et noter. La première page à compléter est le jour de l’arrivée du chat, dans la famille. La date et l’âge de l’animal restent à notifier, et un espace pour coller une ou deux photos de cette rencontre.

Le livre est superbe et plutôt ben construit, pour pouvoir noter tout ce qu’il y a à savoir sur son chat et les beaux moments de complicité, entre autres. L’album, à personnaliser, propose de noter et revivre, par la suite, l’arrivée du félin à la maison, ses bêtises, ses caresses, les moments rigolos, encore ceux pleins de paresse. Les pages sont à compléter, en répondant à des questions, des quiz, des suggestions… Des emplacements se voient également prévus pour pouvoir coller des photos. Ainsi, en remplissant, au fur et à mesure du temps, l’album invite à se souvenir. Mes moments mémorables restent ainsi ancrer, et rapidement à porter de main, pour feuilleter tranquillement les meilleures photos de son chat. Des infos et des conseils viennent compléter agréablement l’ouvrage, pour en savoir plus sur les chats et mieux les comprendre.

Mon chat et moi est un bel album à compléter, des éditions Larousse. Un livre-album qui propose de mettre en valeur l’animal de la maison, depuis son arrivée, en passant par ses bêtises, ses habitudes, ses siestes, ses fringales, ses câlins, entre petites annotations et photographies.

