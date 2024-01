Suzanne et la rivière – Une quête de soi rythmée par de belles rencontres

« Suzanne et la rivière » est un album débordant de douceur à retrouver aux Éditions Alice Jeunesse. Raconté par Charlotte Bellière et illustré par Ian De Haes, les enfants vont suivre une adorable souris nommée Suzanne, qui à la suite d’un événement difficile se voit forcée de quitter la rive en direction d’une destination inconnue.

« Suzanne et la rivière » – « Prête » pour un nouveau départ

Prête, Suzanne ne l’est pas vraiment. Quitter sa forêt bleue a été la décision la plus difficile à prendre. Mais elle n’a pas eu d’autre choix que de lâcher la rive. Au fur et à mesure qu’elle avance sur la rivière avec son embarcation de fortune, elle ne cesse de faire des rencontres qui vont lui permettre de reprendre confiance en elle. Elle commence par croiser un écureuil qui cherche à construire une belle cabane. La petite souris, sacrément bricoleuse, décide de lui venir en aide en lui donnant sa scie, puis elle reprend la route veillant à ne pas chavirer. C’est alors qu’elle fait la connaissance d’un renard, sur un radeau également. En discutant avec lui, elle se rend compte qu’il n’a pas de voisins et qu’il s’ennuie parfois. Soucieuse de son bien-être, elle lui remet des livres pour qu’il trouve le temps moins long. Et s’en suivent plusieurs autres rencontres : une araignée malicieuse, des grenouilles, rainettes et crapauds, et même un castor. Malgré les difficultés rencontrées, Suzanne fait preuve de générosité en offrant des cadeaux à chacun d’entre eux, au point qu’elle se retrouve seule sur son bateau, jusqu’à ce que…

« Suzanne et la rivière » est un livre fou d’espoir. Alors que la souris pensait avoir tout perdu suite à la tempête qui a détruit sa maison, elle est loin de se douter qu’elle vit un nouveau départ. Le livre parle de courage, le courage d’oser pour avancer. Les enfants comprendront qu’il est important de se chercher ailleurs lorsqu’on s’est perdu. De se faire confiance, et que malgré les difficultés, il est possible de réécrire l’histoire. Le livre fait également penser à une quête de soi, bercée par de précieuses rencontres. Une preuve que nous apprenons sur nous-même en la présence d’autres personnes.

Qui sommes-nous ? Jusqu’où souhaitons-nous aller ? Quel est notre destin ?

Alors que Suzanne se laisse porter par la rivière, elle se rend compte du chemin parcouru lorsqu’elle finit par lâcher prise. Un beau message d’espoir, un livre à mettre entre les mains des enfants qui se cherchent aujourd’hui, et se chercheront demain…

