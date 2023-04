Paru aux éditions Grund, “Le livre animé de mes 1 an” est un ouvrage cartonné qui vise à stimuler l’éveil des petits à travers un concept ludique et original : des volets à soulever pour jouer à cache-cache avec les images.

Le premier anniversaire d’un enfant est une étape clé dans son développement, et quoi de mieux pour marquer cette occasion que de lui offrir un livre spécialement conçu pour cet âge ?

Adapté aux enfants de 1 an, ce livre propose un texte simple, rythmé, répétitif et affectif, qui permet à l’enfant de s’initier au langage tout en établissant une relation affective avec les personnages et l’histoire. Les illustrations tendres et drôles de Tiago Americo viennent enrichir cet ouvrage en captivant l’attention des petits et en les invitant à explorer un monde imaginaire plein de surprises.

Le livre comporte six volets à soulever, offrant des images tendres à observer et des sons à imiter. Il invite à jouer à “coucou bébé” en découvrant différents bébés animaux. Ce livre interactif rend l’expérience de lecture amusante et éducative pour les tout-petits.

Un ouvrage interactif pour éveiller les tout-petits d’1 an

Le format cartonné du livre assure sa durabilité face aux manipulations parfois maladroites des tout-petits. Chaque double page est agrémentée d’un grand rabat, sous lequel se cache un personnage ou un élément du décor à découvrir. Ce système de cache-cache incite l’enfant à interagir avec le livre et à développer sa motricité fine en soulevant les rabats pour faire apparaître et disparaître les éléments cachés.

“Le livre animé de mes 1 an” est une première approche idéale pour s’éveiller au monde, au langage et aux livres. Il encourage la curiosité des enfants et les aide à comprendre le principe de cause à effet, tout en renforçant leur confiance en leurs capacités à manipuler et interagir avec leur environnement. De plus, ce livre favorise le partage entre parents et enfants, en créant un moment de complicité et de découverte autour de la lecture.

C’est un cadeau parfait pour célébrer le premier anniversaire d’un enfant et l’accompagner dans ses premières découvertes. Grâce à son concept innovant et ses illustrations attachantes, ce livre saura captiver l’attention des tout-petits et les éveiller au plaisir de la lecture. Alors n’hésitez plus, offrez “Le livre animé de mes 1 an” et partagez des moments inoubliables avec votre enfant.

