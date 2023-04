La 20e édition du Monte-Carlo film festival de la Comédie aura lieu du 24 au 29 avril

Le Monte-Carlo film festival de la comédie, conçu et dirigé par Ezio Greggio aura lieu du 24 au 29 avril. Le jury de cette 20e édition sera présidé par l’acteur et réalisateur italien Giancarlo Giannini. Il sera entouré de l’actrice espagnole Nathalie Poza et des comédiens Neri Marcorè et Richard Anconina.

Des films en avant-première présentés au Grimaldi Forum

Comme lors des éditions précédentes, le festival est ouvert à tous, gratuitement. Les projections auront lieu au Grimaldi Forum. En tout, ce sont huit longs métrages qui seront montrés en compétition et trois hors compétition ( « Grosso guaio all’Esquilino -la leggenda del kung fu », « Four’s a crowd » et « Un matrimoio mostruoso »). A noter qu’il y aura également une sélection de courts métrages.

Voici les huit longs métrages en compétition :

« 38°5 Quai des Orfèvres » de Benjamin Lehrer avec notamment Caroline Anglade et Carine Ribert qui seront présentes à la projection.

« Daniel’s Gotta die » de Jeremy LaLonde (Canada)

« Fathers and Mothers » de Paprika Steen (Danemark)

« The Grump : In search of an escort » de Mika Kaurismaki (Finlande et Allemagne)

« Stories not to be told » de Cesc Gay (Espagne)

« Luxembourg, Luxembourg » d’Antonio Lukich (Ukraine)

« The test » de Dani de la Orden (Espagne)

« Let the dance begin » de Marina Seresesky (Argentine, Espagne).

Le palmarès sera dévoilé lors d’une prestigieuse soirée de gala

La remise des prix aura lieu lors de la prestigieuse soirée de gala samedi 29 avril, au Grimaldi Forum, en présence du Prince Albert II de Monaco, des membres du jury et de très nombreux invités.

Pour plus de renseignements sur la 20e édition du Monte-Carlo film festival de la comédie : https://www.monte-carlofilmfestival.com