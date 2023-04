Plus vite, on nous attend ! – Ed. L’école des loisirs

Plus vite, on nous attend ! est un album jeunesse, de Tomoko Ohmura, paru aux éditions L’école des loisirs, en mars 2023. Un livre amusant et intéressant, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir différents animaux, plus ou moins connus, qui vont au même endroit…

Le paresseux descend tout doucement de son arbre… L’animal entre lentement dans l’eau d’un cours d’eau. L’hippopotame et l’ours polaire le précèdent. D’autres animaux s’avancent également. Ils font des bruits dans l’eau. Il y a le castor, la loutre, l’ornithorynque, la loutre de mer, la grenouille, la salamandre géante, le triton, le morse, le trionyx et le phoque. Ils avancent tous aussi vite que possible, dans l’eau. Devant eux, il y a également l’otarie, le crocodile, le lion de mer de Steller, le lion de mer, la tortue, le loris, la taupe et le caméléon. Certains d’entre eux ont retrouvé la terre ferme.

Ainsi de suite, les jeunes lecteurs vont découvrir une grande illustration, un paysage un peu changeant et des animaux de toutes sortes. Ils avancent, dans la même direction, comme d’un même pas, en harmonie. Ils s’entraident et se soutiennent les uns les autres, pour avancer, poursuivre le chemin. Le récit est très simple, avec de courtes phrases, une à deux, par page. Les animaux défilent proposant aux enfants de les désigner, les retrouver, les connaître et les reconnaître. Une farandole d’animaux qui interpelle et offre un final amusant, plein de surprises. Le livre est comme un imagier, plutôt original, invitant les enfants à découvrir toutes sortes d’animaux. Le dessin est plaisant et détaillé, il se veut réaliste, mais reste simple et efficace, pour les bambins.

Plus vite, on nous attend ! est un livre original et ludique, des éditions L’école des loisirs. Un album intéressant, qui propose, de manière surprenante et inattendue, de partir à la découverte de toutes sortes d’animaux, à travers un chemin plein d’enthousiasme.

Lien Amazon