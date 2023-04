La p’tite bibliothèque des couleurs pour les touts petits

Découvrez le monde merveilleux des couleurs avec ce coffret bibliothèque de 6 petits livres pour enfants, créé pour offrir à nos jeunes lecteurs une expérience unique et inoubliable !

Paru aux éditions Gründ, chaque livre de cette collection tout-carton est dédié à une couleur différente et invite les enfants à se familiariser avec les nuances du rouge, du jaune, du bleu et du vert au fil des saisons. Ainsi, on se retrouve avec une histoire sur le bonnet rouge, sur l’arrosoir vert ou encore sur le pyjama violet de super héros.

Chaque histoire met en scène un enfant découvrant les couleurs à travers des aventures et des activités de saison, permettant ainsi aux jeunes lecteurs de s’identifier aux personnages et de vivre avec eux ces moments magiques. Les illustrations vives et pleines de tendresse de Mélisandre Luthringer captivent l’attention des enfants et stimulent leur imagination tout en renforçant leur compréhension des couleurs.

Ce coffret est un outil idéal pour initier les enfants aux couleurs et aux saisons, deux éléments essentiels de leur développement. Il est également un excellent moyen de créer des souvenirs précieux à partager en famille ou entre amis lors de la lecture de ces histoires captivantes.

Une bibliothèque ludique pour les touts petits

Le coffret de 6 petits livres pour enfants sur les couleurs fait partie de la collection des petites bibliothèques, qui comprend également :

La petite bibliothèque de mes 1 an : une collection spécialement conçue pour les tout-petits, avec des histoires simples et des illustrations colorées pour éveiller leur curiosité.

La petite bibliothèque de mes 2 ans : une série d’albums pour les enfants de deux ans, qui propose des histoires plus élaborées pour les accompagner dans les moments importants de cet âge.

La petite bibliothèque des émotions : une collection qui explore les différentes émotions que les enfants peuvent ressentir, pour les aider à mieux comprendre et gérer leurs sentiments.

Avec ces différentes collections, la série des petites bibliothèques offre une variété d’histoires et d’expériences pour accompagner les enfants dans leur développement émotionnel, cognitif et social. Offrez ce coffret de 6 petits livres sur les couleurs à vos enfants et plongez-les dans un univers où les couleurs et les saisons prennent vie sous leurs yeux émerveillés.

Pour acheter votre exemplaire, c’est par ICI >>