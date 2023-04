Blancrème : des crèmes veloutées pour les mains à croquer

Prendre soin de ses mains est essentiel pour les garder douces et hydratées, mais cela peut parfois sembler fastidieux. Heureusement, la crème veloutée pour les mains de Blancrème est là pour offrir un moment de cocooning à vos mains tout en leur apportant une hydratation en profondeur.

Nous avons pu tester deux versions de la crème veloutée pour les mains : l’une à la vanille et l’autre à la noix de coco. Préparez votre valise pour voyager olfactivement sur les îles !

Crème mains veloutée à la noix de coco – 30 ml – 7,90€

La crème veloutée pour les mains de Blancrème à la noix de coco est un produit de soin incontournable pour toutes celles et ceux qui cherchent à prendre soin de leurs mains. Si comme beaucoup de personnes, vous avez tendance à négliger vos mains dans votre routine de soin, la crème veloutée pour les mains de Blancreme est l’occasion idéale de leur offrir un moment de douceur et de bien-être. Vous allez adorer l’utiliser (personnellement je ne m’en passe plus du tout!)

Enrichie en acide hyaluronique, aloe vera, allantoïne, vitamines E et B3, cette crème contient également de l’huile d’amande douce, du beurre de karité et de cacao pour nourrir et hydrater en profondeur la peau des mains. Formulée sans parabènes, sans silicone, sans phthalates, sans huile minérale et non testée sur les animaux, la crème veloutée pour les mains de Blancreme à la noix de coco est respectueuse de la peau et de l’environnement.

Sa texture fondante à pénétration rapide apporte une douceur instantanée à la peau des mains, sans laisser de film gras. Avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, cette crème est un choix sûr pour les personnes soucieuses de la qualité des produits qu’elles utilisent.

Le tube de 30 ml de la crème veloutée pour les mains de Blancreme à la noix de coco est fabriqué à partir de plastique végétal, ce qui en fait un choix écologique pour les personnes engagées dans la protection de l’environnement.

Crème mains veloutée à la vanille – 30 ml – 7,90€

Blancreme propose également une crème veloutée pour les mains à la vanille, qui contient les mêmes ingrédients nourrissants que la crème à la noix de coco, mais avec un parfum doux et sucré de vanille. Cette crème est également formulée sans parabènes, sans silicone, sans phthalates, sans huile minérale et n’est pas testée sur les animaux. On est obligé d’aimer !

Vous pourriez aussi succomber au parfum pêche, fraise ou même amande. Attention à ne pas vous faire croquer les mains !

Que vous optiez pour la crème veloutée pour les mains à la noix de coco ou à la vanille, vous pouvez être sûr(e) que vous offrirez à vos mains un soin de qualité. La texture fondante de ces crèmes pénètre rapidement dans la peau pour laisser les mains douces et hydratées, sans laisser de film gras. Au final, on a les mains incroyablement douces le tout avec une odeur divine qui nous fait voyager. Le kiffe total en somme.

Avec leur format pratique de 30 ml, ces crèmes sont faciles à emporter partout avec vous pour des mains toujours bien nourries et soignées.

Alors pour quel parfum allez vous succomber ?

Shoppez votre crème pour les mains sur le site de Blancrème : https://www.blancreme.com