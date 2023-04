Expérience olfactive inoubliable avec le diffuseur Esteban Paris Santal & Fleur de Coco !

Un vent frais souffle sur votre intérieur avec le diffuseur de parfum Esteban Paris, aux notes envoûtantes de Santal et Fleur de Coco. Laissez-vous transporter par cette expérience sensorielle unique, alliant pureté, élégance et plaisir des sens ! On vous dit tout sur ce diffuseur nouvelle génération.

Santal & Fleur de Coco – 32,90€ – 200 ml

Aujourd’hui, nous avons complètement craquer pour le diffuseur nouvelle génération d’Esteban Paris. Il se distingue par sa diffusion à froid permanente, permettant de préserver la qualité et la subtilité de ses fragrances florales et fruitées. Adieu la sensation d’odeurs artificielles, place à une sensation de fraîcheur et de délicatesse !

Le flacon de 200 ml, au capot en bois, insert métal et verre laqué, garantit une diffusion continue pendant environ 4 semaines. Mais le véritable atout de ce diffuseur réside dans ses tiges et parfums rechargeables à l’infini ! Ainsi, vous profiterez d’un parfum d’intérieur durable et respectueux de l’environnement.

Un design épuré et contemporain

Avec ses dimensions de 26 (avec les tiges) x 8 cm, le diffuseur Esteban Paris se pare d’un design contemporain et épuré, en accord parfait avec la collection Elessens. Ses lignes pures et ses jeux de transparence apportent une touche d’élégance qui sublimera n’importe quel espace.

Une fragrance exquise pour éveiller vos sens

Le mariage harmonieux entre la fleur de coco, délicate et fraîche, et les notes veloutées du bois de santal et des muscs blancs, crée une ambiance à la fois dense et aérienne. Le parfum est léger, frais et tellement délicat. J’adore rentrer dans la pièce où j’ai mis ce diffuseur, c’est tellement agréable ! C’est une véritable invitation au voyage et à la relaxation !

Comment profiter pleinement de votre diffuseur ?

Versez le parfum directement dans le vase, pour recouvrir environ 5 à 10 cm du fond. Insérez ensuite les tiges dans le vase. Pour optimiser la diffusion, n’oubliez pas de faire danser les tiges régulièrement. Et lorsque le parfum arrive à sa fin de cycle, rechargez-le sans hésiter !

Offrez-vous une expérience olfactive inédite et sublimez votre intérieur avec le diffuseur Esteban Paris Santal & Fleur de Coco !

Les produits disponibles sur www.esteban.fr, dans les 2 boutiques parisiennes Estéban et chez les revendeurs agréés.