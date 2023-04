Léo et la cité mécanique – Ed. Sarbacane

Léo et la cité mécanique est roman grand format illustré, de Lorraine Darrow et Alice Darrow, paru aux éditions Sarbacane, en avril 2023. Une aventure merveilleuse, un voyage initiatique, d’un jeune prince maladroit, en proie à la tyrannie d’une reine excentrique et de ses robots.

Léo s’était réveillé, il avait un goût triste dans la bouche. Le jeune garçon se sentait vide, quoique ses draps aient une odeur rassurante. Le soleil faisait des traces de lumière autour des rideaux de velours, ce qui le faisait cligner des yeux. Le majordome, raide dans son costume noir, était entré. Il regardait Léo de ses paupières lourdes. Le majordome expliquait à Léo que le petit déjeuner serait servi dans dix minutes, que son costume était prêt. Il ajouta qu’il ne fallait pas oublier de se laver les dents ! Puis, le majordome tira les rideaux, faisant entrer la lumière du matin dans la chambre.

Le récit est original, présente un univers riche et inventif. Une cité qui semble parfaite, avec des règles strictes, surtout pour ceux qui sont au palais. Mais cela semble cacher autre chose… Aussi, le prince Léo, orphelin, vit parmi les courtisans et androïdes, sous les règles contraignantes de sa grand-mère, la reine. Tout va basculer, le jour où son seul ami androïde Bobbi-Bop, va commettre la faute de trop et se retrouver emprisonné. Le début de l’aventure pour Léo, un voyage initiatique, qui va le mener plus loin qu’il ne le pensait, tout en faisant des découvertes sur sa famille… Le roman rythmé reste plaisant à découvrir, tout comme cet univers fascinant et inquiétant. La vérité, les secrets, la liberté, mais aussi les dangers, les créatures redoutables, sont au cœur de ce récit plein de rebondissements.

