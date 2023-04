Les p’tits Dicos – Dico Mytho

Les p’tits Dicos, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, se complètent avec un nouveau titre, Dico Mytho. Un documentaire adapté aux jeunes lecteurs, de Raphaël Fejtö, paru en mars 2023, qui propose de découvrir les dieux les plus célèbres de la mythologie grecque.

Il est expliqué, avant de présenter différents dieux et déesses, qu’il y a bien longtemps, les Grecs croyaient qu’il existait, dans le ciel, un royaume appelé Olympe. Un royaume magnifique, où vivaient des dieux, avec des pouvoirs magiques, qui les rendaient plus forts que les plus forts des humains. C’était, en quelque sorte, les premiers super héros de l’univers ! Le dictionnaire, propose donc de découvrir les super pouvoirs et les aventures incroyables des dieux les plus célèbres de la mythologie grecque. C’est par Aphrodite que débute la découverte, déesse de l’amour et de la beauté. Son pouvoir est d’être d’une beauté incomparable, mais elle possède, également, une ceinture magique…

Comme un dictionnaire, les dieux et déesses sont à retrouver dans l’ordre alphabétique. A chaque double page, se trouvent, d’un côté, une présentation écrite, et de l’autre, une grande illustration pleine d’humour. L’approche est plutôt amusante, pour découvrir une partie de la mythologie grecque, en commençant pour les dieux et déesses. L’essentiel est apporté aux jeunes lecteurs, qui pourront découvrir les pouvoirs de chacun, comme leur personnalité et un brin de leur histoire et de leurs aventures. Le texte est plaisant à lire, interpellant quelques fois les enfants, pour les faire réagir. Des anecdotes et des illustrations pleines d’humour apportent une réelle dynamique au dico. Le dessin est simple, coloré, amusant, avec quelques bulles, pour les personnages, afin de les laisser s’exprimer, eux aussi !

Dico Mytho est un ouvrage plein d’humour et d’informations pratiques, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un petit dico qui propose une première approche plutôt humoristique et intéressante de la mythologie grecque, afin d’y découvrir les dieux et déesses, super héros d’un autre temps !

