Avatar – Le champ céleste, Acte 1

Avatar – Le champ céleste est un récit inédit, une trilogie à venir, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en mars 2023. Un comics, d’après un scénario inédit de James Cameron, qui sert de préquelle au film Avatar 2, La voie de l’eau.

Pandora est une planète avec des histoires, dont celle du Temps de la grande Peine, lorsque les ténèbres ont englouti le monde. Personne ne peut comprendre le Temps de la grande Peine sans comprendre ce que la population a enduré la première fois qu’ils ont combattu ceux venus du ciel. Ils ont réussi à renvoyer les envahisseurs chez eux, sur Terre, au-delà du ciel. Mais pas un seul jour ne passe sans pleurer la disparition d’amis et de frères. Des guerriers qu’a envoyé à la mort, le chef, le grand Toruk Makto. Ce dernier pleure également l’arbre-maison qui avait abrité son peuple pendant des milliers d’années. Aujourd’hui, le temps a effacé, quelque peu, les souvenirs douloureux. La vie se poursuit, et il y en a encore à venir… Seul Toruk Makto peut encore raconter cette histoire, il se sent appartenir aux deux mondes.

Le récit débute près d’une décennie après que les humains ont été forcés de quitter la planète Pandora. Après ces années de paix, Jake Sully s’est installé avec Neytiri, pour fonder une famille. Malheureusement, les ennemis semblent de retour avec une armada de vaisseaux lourdement armés. Pour le héros, les enjeux sont plus élevés que jamais… Le récit présente la beauté de la planète, tout comme l’équilibre trouvé par tous, pour vivre en harmonie. Mais, tout va basculer, un soir, lorsque dans le ciel apparaît une étrange lumière. La bande dessinée assez bien rythmée, offre une préquelle au deuxième film Avatar. Un album qui raconte les évènements qui se dérouleraient entre les deux volets de la saga cinématographique. Le dessin est plaisant, parfois maladroit, mais il reste dynamique et offrant quelques planches.

Avatar – Le champ céleste est une trilogie des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier acte. Un comics qui permet d’étendre l’univers de la saga cinématographique, permettant de retrouver Jake Sully, et proposant de découvrir les évènements entre les deux films.

