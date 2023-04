Silverlit et sa collection Biopod fêtent Pâques !

Parmi les jouets électroniques de la marque Ycoo, du groupe Silverlit, certains s’invitent pour le printemps et fêter Pâques ! En effet, le dinosaure Biopod Cyberpunk ou encore les dinosaures Biopod Kombat, proposent de célébrer, autrement qu’avec du chocolat, les fêtes de Pâques.

La marque Ycoo présente plusieurs collections de petits robots de toutes sortes et de combats. Pour les enfants à partir de 5 ans, et pour les fans de dinosaures, il y a les Biopod, des petits dinosaures à construire ! Les créatures préhistoriques sont tendance déjà depuis quelques années et plaisent toujours autant. Ainsi, pour fêter Pâques et le printemps, les dinosaures Biopod Cyberpunk et le coffret Biopod Kombat, sont parfaits pour concilier petits et grands.

En effet, pour changer des chocolats, mais rester dans l’esprit de Pâques et des œufs, les Biopod Cyberpunk restent très plaisants, car ils se présentent sous forme d’un œuf. A l’intérieur de la capsule, se trouvent différentes pièces à assembler, pour créer une créature électronique. Il y a également une notice pour pouvoir construire, grâce à un pas à pas facile à suivre, le dinosaure électronique. L’animal surprise est interactif, il se meut, possède des yeux qui s’illuminent lorsqu’on lui appuie sur la tête, et émet aussi des cris.

Le coffret Biopod Kombat se compose de deux bases de combat et de deux créatures. Là aussi, il faut construire les créatures, avec l’aide d’une notice, les deux dinosaures. Les instructions sont simples à suivre, afin de réaliser facilement les deux créatures. Ensuite, ils sont prêts pour le combat, lorsqu’ils sont fixés sur les bases. Pour gagner, il faudra frapper son adversaire au cœur et appuyer sur la gâchette, pour ne pas se faire avoir. Le jouet est plaisant, également interactif, avec ces créatures à assembler, avant de pouvoir jouer avec, et combattre.

La collection Biopod, de la marque Ycoo, s’invite pour fêter Pâques et le printemps, à travers différents jouets. Des dinosaures dans des capsules, des créatures à construire, des animaux préhistoriques interactifs sont donc à retrouver dans le jardin, pour changer des chocolats et faire de nouvelles expériences.

