Le monde de l’édition jeunesse nous réserve toujours de belles surprises, et c’est avec une infinie douceur que nous découvrons aujourd’hui “Mes premières musiques toutes douces pour bébé”, paru aux éditions Grund. Cet ouvrage unique en son genre invite les tout-petits à un voyage musical apaisant, bercés par le son délicat de la harpe.

Si vous me lisez attentivement, j’ai pour habitude de vous présenter souvent des livres avec des puces sonores. Les enfants les adorent et en particulier ma petite puce. Alors c’est avec plaisir que je vous présente cette petite nouveauté.

Le livre musical est original et charmant, vous commencez à connaitre le concept des puces sonores. Elles sont intégrées à chaque page, invitant l’enfant à rechercher dans les illustrations le petit bouton qui déclenchera la musique. Ainsi, bébé participe activement à la découverte des mélodies et développe sa curiosité, tout en s’amusant. Il pourra faire des allers retours sur les musiques qu’il préfère !

Un livre musical empreint de tendresse pour bébé

Les morceaux choisis pour accompagner bébé dans son apprentissage de la musique sont des œuvres tendres et apaisantes, qui sauront le calmer et l’endormir en toute sérénité. Parmi ces douces mélodies, on retrouve le célèbre “Canon en ré” de Pachelbel, “L’Ondine” de Cécile Chaminade, “Le Murmure de la cascade” de Zabel, “Siciliana” de Respighi, la “Valse en la majeur” de Brahms, ainsi que la traditionnelle chanson anglaise Greensleeves. Des classiques que l’on adore redécouvrir aussi !

Au fil des pages, des musiques et des images, bébé s’apaise et s’ouvre à la magie de la musique. Les illustrations délicates et poétiques de Séverine Cordier apportent une dimension supplémentaire à ce voyage musical, créant une ambiance propice à l’émerveillement et à la rêverie. Même nous, parents, nous nous adonnons à rêver tendrement (que notre enfant s’endorme rapidement mais ça c’est une autre histoire!) avec ce livre. Il nous apaise autant que notre enfant. Délicat et tendre à la fois.

“Mes premières musiques toutes douces pour bébé” est une véritable ode à la tendresse et à la beauté de la musique. Grâce à ce livre, les tout-petits développent leur sensibilité artistique et leur capacité d’écoute, tout en partageant des moments de complicité avec leurs parents. Nul doute que cet ouvrage deviendra rapidement un incontournable des bibliothèques familiales, source d’émotions et de souvenirs précieux pour les années à venir.

Achetez votre exemplaire ICI >>