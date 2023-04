Découvrez lagamme ABCDerm de Bioderma pour votre bébé

Chers parents, laissez-moi vous présenter ABCDerm, la gamme de produits signée Bioderma, spécialement conçue pour chouchouter la peau délicate de vos bébés et jeunes enfants. Cette gamme unique répond aux besoins spécifiques de leurs peaux sensibles, en offrant une sélection de produits adaptés pour protéger, nourrir et accompagner leur développement cutané dès les premiers jours de leur vie. Découvrez plusieurs produits qui vont vous changer la vie !

H20 l’eau micellaire – Flacon pompe 1L – 12€

Je suis très sensible à tous les produits que je teste sur ma fille. Et c’est avec plaisir que j’ai découvert la gamme ABCDerm. Et tout particulièrement le produit H2O, une solution micellaire douce et efficace pour choyer la peau sensible de ma puce, y compris le visage, les yeux et le siège ! Mon bébé l’adore et moi aussi !

ABCDerm H2O est une eau micellaire spécialement conçue pour la peau fragile des bébés et des enfants en bas âge. Sans alcool, sans paraben et hypoallergénique, elle respecte l’équilibre cutané et minimise les risques d’irritations. Je peux vous dire que mon bébé adore lorsque j’utilise cette eau micellaire !

Pour utiliser ABCDerm H2O, rien de plus simple. Il suffit d’imbiber un coton ou une lingette douce, puis de nettoyer délicatement le visage, les yeux et le siège de mon bébé sans rincer. Ce geste doux convient également pour le démaquillage des mamans. Ce produit est vraiment exceptionnel grâce à sa polyvalence et sa douceur. J’adore l’utiliser.

ABCDerm H2O de Bioderma est une véritable tendresse en bouteille pour chouchouter la peau de mon bébé. Facile à utiliser et polyvalent, il est idéal pour nettoyer, apaiser et hydrater la peau de mon enfant tout en respectant son équilibre naturel. En plus, son odeur est vraiment agréable et son côté flacon pompe est très facile à utiliser.

Peri-oral contre les irritations du contour de la bouche- 40 ml – 8,90€

J’ai trouvé le sauveur pour les irritations autour de la bouche de nos bébés : Bioderma ABCDerm “Peri oral” ! Ce produit est juste génial. Tout d’abord, il apaise, protège et répare la peau délicate de nos petits bouts de chou. Et il ne laisse pas de traces blanches sur la peau, donc pas de souci pour les photos de famille ! En plus, il est super facile à étaler.

Le secret de ce produit réside dans sa formulation spécifique pour les bébés et les enfants en bas âge. Il est conçu pour respecter leur peau délicate et prévenir l’apparition d’éruptions et d’irritations causées par la salive. Je vous dis, c’est un véritable bouclier pour les joues de nos petits anges !

Le complexe breveté AmylprivTM est un véritable héros dans cette histoire. Il inhibe l’activité de l’amylase, une enzyme présente dans la salive qui peut être irritante pour la peau. En d’autres termes, il neutralise les méchants pour protéger la peau de nos bébés.

Mais ce n’est pas tout ! ABCDerm Péri-oral contient également des agents dermatologiques purifiants, apaisants et protecteurs pour diminuer les irritations, renforcer la barrière cutanée et apaiser les rougeurs. Bref, un combo imbattable pour le confort cutané de nos petits ! Plus de joues rouges, plus de plaques ni d’irritations. Ouf !

Change intensif – Pâte à l’eau pour les rougeurs du siège – 7,20€

Chers parents, il est temps de mettre fin aux rougeurs et irritations du siège de nos petits anges ! Les érythèmes fessiers touchent environ 60% des bébés âgés de 6 à 12 mois. Ils sont principalement dus au frottement de la couche, à l’humidité et à la macération. Mais ne vous inquiétez pas, ces rougeurs sont généralement bénignes et faciles à traiter avec un produit de soin spécifique. Et avec cette pâte à l’eau, l’érythème fessier sera bientôt un mauvais souvenir !

Ainsi, la pâte à l’eau de Bioderma de la gamme ABCDerm, le Change Intensif, apaise, répare et protège les fesses de nos bébés. Très sincèrement à la moindre rougeur, j’ai mis cette pâte à l’eau et elle disparaissait très rapidement. Laissant ainsi les fesses de ma fille toutes jolies. Je ne peux que recommander cette pâte à l’eau (et pourtant j’en ai utilisé un petit paquet avant !)

La pâte à l’eau Change Intensif est spécialement formulée pour soulager les rougeurs du siège, grâce à des ingrédients bienveillants comme le D-panthénol et l’oxyde de zinc. Non seulement elle apaise les sensations d’inconfort, mais elle renforce également la barrière cutanée et protège l’épiderme.

En effet, grâce à sa texture unique, sous forme de pâte à l’eau qui contient des poudres minérales absorbantes, cela forme un film protecteur qui isole l’épiderme tout en laissant la peau respirer. De plus, la glycérine facilite l’application sur la peau irritée. Un combo efficace !

Utilisez ABCDerm Change Intensif plusieurs fois par jour en cas de rougeurs du siège. Il vous suffit d’appliquer en couches épaisses à chaque change, sur une peau soigneusement séchée et préalablement nettoyée avec un produit d’hygiène de la gamme ABCDerm. Et c’est tout ! Vous allez adorer autant que les fesses de votre bout de chou.

Gel nettoyant – 200 ml (existe aussi en 1L) – 7,20 €

Maintenant, il est temps de vous présenter le super-héros des nettoyants pour bébés : le gel nettoyant 200 ml d’ABCDerm ! Ce nettoyant doux sans savon est spécialement conçu pour prendre soin de la peau délicate de nos petits trésors.

Pourquoi est-ce si extraordinaire ? Tout d’abord, il nettoie en douceur, respecte l’équilibre cutané et capillaire de toutes les peaux – même les plus délicates. Et devinez quoi ? Il laisse la peau et les cheveux de nos petits bouts incroyablement doux. Ce gel nettoyant est également bien toléré par la peau et les yeux, alors dites adieu aux larmes pendant le bain ! En plus, l’odeur est très agréable, j’adore l’utiliser.

L’utilisation du gel nettoyant 200 ml d’ABCDerm est un jeu d’enfant. Il suffit de suivre ces 4 étapes simples :

Appliquer sur une peau et des cheveux mouillés. Faire mousser (et pourquoi pas s’amuser avec les bulles ?) Bien rincer. Sécher délicatement (et profiter de ces câlins tout doux).

Voilà, c’est tout ! En seulement quelques gestes, vous offrez à votre bébé un nettoyage en douceur, tout en préservant la santé de sa peau et de ses cheveux. Alors, pour un bain serein et plein de tendresse, choisissez le gel nettoyant 200 ml d’ABCDerm. Votre petit ange vous remerciera !

Lait hydratant ABCDerm’ – 200 ml – 10€

Prendre soin avec amour de la peau délicate des bébés peut parfois sembler compliqué. Heureusement, Bioderma nous facilite la vie avec sa gamme ABC Derm, notamment en proposant le lait hydratant ABC Derm, un produit que j’adore pour assurer l’hydratation optimale de la peau de votre enfant.

Le lait hydratant ABC Derm, que je trouve si charmant, est formulé avec des ingrédients naturels et hypoallergéniques, tels que l’huile d’amande douce et la glycérine, pour une hydratation intense et sans risque d’irritations. Sa texture légère et non grasse, que j’affectionne particulièrement, facilite l’application et l’absorption, sans laisser de résidu collant, permettant ainsi à la peau de respirer librement.

J’apprécie énormément les propriétés réparatrices et apaisantes du lait hydratant ABC Derm, grâce à des ingrédients tels que l’allantoïne et l’extrait de camomille, qui soulagent les irritations et les démangeaisons. Il convient à tous les types de peau, y compris les plus sensibles, pour les nourrissons et les enfants en bas âge.

Pour chouchouter la peau de votre bébé, appliquez ce lait hydratant sur la peau propre et sèche après le bain, en massant délicatement jusqu’à absorption complète. Je vous recommande une utilisation quotidienne pour les meilleurs résultats.

Le lait hydratant ABC Derm de Bioderma est un produit que j’adore et que je considère comme indispensable pour garantir la santé et le bien-être de la peau de votre bébé, grâce à sa composition naturelle, hypoallergénique et apaisante.

Avec ABCDerm, vous pouvez être sûr d’offrir le meilleur des soins à votre bout de chou pour une peau saine et épanouie, aujourd’hui et pour demain. De mon côté, c’est bien évidemment adopté ! Et vous ?