Craquez pour l’édition Limitée “Souvenirs de Méditerranée”

Estéban Paris Parfums présente sa nouvelle collection estivale « Souvenirs de Méditerranée », une collection qui vous fera craquer olfactivement à coup sûr.

Après vous avoir présenté le diffuseur Santal & Fleur de Coco que nous avions adoré, il est temps de vous présenter les petites nouveautés d’Esteban Paris !

Ce printemps, Estéban Paris Parfums dévoile sa collection en édition limitée « Souvenirs de Méditerranée », composée de trois fragrances aux notes ensoleillées : Pin et Fleur de sel, Grenade et Citron Vert, et Citronnelle et Menthe. La collection se décline en bougies parfumées et rechargeables, vaporisateurs d’ambiance, concentrés et bouquets parfumés.

Chaque fragrance évoque des trésors de la Méditerranée. “Pin et Fleur de sel” transporte vers une promenade en bord de mer avec ses notes boisées marines. “Grenade et Citron Vert” offre un parfum gourmand et acidulé pour faire le plein d’énergie. Enfin, “Citronnelle et Menthe” est un cocktail acidulé aux notes rafraîchissantes, idéal pour savourer l’été et ses soirées.

Promenez vous au bord de la Méditerranée sans sortir de chez vous

Fabriquée en France avec des extraits naturels et des matériaux d’emballage recyclables, la collection est composée à 82% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Les bougies sont faites de cire 100% végétale, sans OGM ni huile de palme. Les produits sont rechargeables à l’infini grâce à des recharges pourvues des mêmes qualités. La collection est membre 1% for the Planet®, reversant 1% de son chiffre d’affaires à des associations environnementales.

Estéban propose également des pochettes à parfum rechargeables, idéales pour emporter partout avec soi. Fabriquées en France, elles sont disponibles en 9 parfums et 3 coloris : Terracotta, Ecru, Safran.

Vous allez adorer rester chez vous !

Retrouvez la collection « Souvenirs de Méditerranée » sur le site d’Estéban, dans les boutiques parisiennes et chez les revendeurs agréés.