Un neuropsychologue enfermé dans un goulag, est de nouveau missionné pour reprendre un de ses anciens projets : trouver ce qu’ils ont surnommé des Dusha. Ces enfants aux capacités psychiques exceptionnelles, qu’il entraînait, avant son arrestation il y a neuf ans, à des fins militaires. L’une d’elles était particulièrement douée…

Un premier tome entre science-fiction/thriller et faits historiques à découvrir le 12 Avril aux Éditions Glénat.(+14)

Le décor :

« L’enquête que je mène est une porte ouverte vers le futur. Une révolution dans la révolution. »

Février 1921… Une route enneigée…

Aleksey Louzin, neuropsychologue et scientifique, arrive à l’orphelinat. Il est ici pour ramener une Dusha, la jeune Martina Baltakis, une fille aux capacités psychiques hors du commun. Mais, sur le chemin du retour, vers Moscou, des révolutionnaires, confisquent leur véhicule, sans leur laisser le choix. Aleksey et Martina doivent se débrouiller pour continuer avec un seul cheval…

Avril 1928…

Tandis que les enfants du Projet YM révèlent leurs pouvoirs grâce à Aleksey et d’autres scientifiques, la Tchéka, police politique, débarque et fait feu sur l’assemblée. Plusieurs « surdoués » meurent sur le coup, mais quelques-uns parviennent à échapper au massacre. Le professeur se retrouve prisonnier et emmené au goulag Vorkouta où il passera neuf années.

Hiver 1937…

Tandis que Martina se retrouve mariée et maman d’une petite Litha, Aleksey Louzin est libéré du goulag afin de reprendre ses activités. Meurtris, il est toujours obsédé par cette jeune Martina qui possédait des pouvoirs bien supérieurs aux autres enfants. Sans savoir si elle a survécu, il commence ses investigations pour la retrouver.

Le point que la BD :

Après La part de l’ombre, Francisco Ruizge nous entraîne dans le froid, à la recherche des enfants prodiges de l’URSS. Dusha : La fille de l’hiver est le premier tome d’un diptyque aux Éditions Glénat, L’auteur pose une fiction réunissant simultanément des enfants aux pouvoirs « surnaturels », que l’on destine a de grands projets pour le gouvernement en place. Télékinésie, télépathie etc. Comme des cobayes d’expérimentation, on les teste. Les faits historiques, bien réels viennent rendre le récit plus crédible et nous immerge dans ce thriller de science-fiction.

On partage pas à pas, entre flash-backs et présent, le cheminement du protagoniste principal sur plusieurs années. Ainsi que sur celle d’un de ses « prodiges » et des « ramifications » qu’il a pu créer. Le lecteur baigne dans un univers blanc donné par le climat, et l’ambiance politique. Tout semble sans émotions, comme l’ambiance froide des études abominables pratiquées sur ces enfants.

La conclusion :

Un tome fascinant qui nous fait directement penser à cette Nina Kulagina, jeune femme Russe qui prétendait avoir des pouvoirs télékinésiques en son temps !!! Ou à un certain film de Brian de Palma ! Tout l’intérêt de ce premier opus de Dusha, se concentre sur notre curiosité à propos des capacités inconnues de notre cerveau, que l’auteur mêle savamment à l’Histoire pour plus de réalité. Il nous quitte sur un final des plus énigmatique, qui nous fait languir le tome suivant aux Éditions Glénat !!! Patience !