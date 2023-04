Tricot inspiration scandinave – Ed. Leduc Créatif

Tricot inspiration scandinave est un ouvrage de loisirs créatifs, paru aux éditions Leduc, dans la collection Leduc Créatif, en janvier 2023. Un livre de Jenny Fennel, qui propose une vingtaine de projets inspirés du tricot traditionnel des îles écossaises à la Scandinavie.

L’ouvrage commence par un sommaire, qui vient présenter les différentes parties importantes. Une rencontre avec Jenny semble proposée. L’auteure vit dans la campagne de Middle Musquodoboit, en Nouvelle-Ecosse. Elle occupe la plupart de ses journées à se promener dans la forêt canadienne, belle et sauvage. Elle a redécouvert, depuis 2013, le tricot, qui est devenu, avec le temps, les découvertes et les expériences, une passion. Le tricot est un art qui demande de la pratique et de la patience. Il invite à ralentir, à faire preuve de douceur… Les outils et le matériel sont, par la suite, détaillés, avant de retrouver les différents projets suggérés.

Le livre est plutôt bien construit, proposant, avant tout une vingtaine de projets modernes et tendance, en tricot. D’inspiration scandinave, nordique ou encore celtique, les projets restent basés sur des techniques et styles traditionnels. Les projets restent variés, tant par les accessoires proposés que par les couleurs ou les rendus. Beauté et confort sont au rendez-vous, entre la subtilité du tricot en dentelle, ou le confort de grosses mitaines ! Chaque projet reste bien détaillé, avec photographie de la pièce terminée, niveau de difficulté, matériel et fournitures nécessaires et enfin tout le descriptif pour la réalisation. Des remarques, conseils, des guides viennent agrémenter les informations, afin de réaliser parfaitement les différents ouvrages proposés. C’est beau, réconfortant, tendance et agréable, autant à réaliser, qu’à porter, pour certains accessoires, ou à offrir.

Tricot inspiration scandinave est un bel ouvrage des éditions Leduc Créatif, qui propose de se munir d’aiguilles ! En effet, une vingtaine de projets est suggérée, à travers des photographies, conseils clairs et pas à pas détaillés, pour réaliser écharpes, bonnets, mitaines, housses de coussin…

