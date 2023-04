La photo parfaite – Un album de Céline Dumartin

« La photo parfaite » est un album adorable, raconté et illustré par Céline Dumartin, disponible aux Éditions Marcel & Joachim. L’auteure invite les enfants à se laisser porter par l’histoire de Jean-Pierre, ce petit chien apprenti photographe, bien décidé à se créer des souvenirs en prenant un maximum de photos parfaites.



Ce qui ressort des livres publiés aux Éditions Marcel & Joachim, c’est le style assez unique des auteurs, que ce soit dans le contenu ou dans la création visuelle. Et « La photo parfaite » ne fait pas exception. Céline Dumartin nous embarque dans son univers enfantin, hyper coloré, assez pop en fait, très années 80, et on adore !

Est-ce que Jean-Pierre va réussir à faire une photo parfaite ?

Jean-Pierre est un photographe hors pair, enfin c’est ce qu’il croit. En tout cas, il se donne du mal pour réaliser la photo parfaite. Il sillonne le monde avec son camping-car et n’en perd pas une miette. Il immortalise tout sur son passage : un coucher de soleil, un oiseau, un arc-en-ciel, une star, un sandwich. Mais lorsqu’il développe sa pellicule, il se rend compte que ces photos sont tout sauf parfaites : une main devant l’objectif, un contre-jour, un premier plan raté, un hors cadre. Puis, en réfléchissant quelques instants, il se rend compte qu’à travers chaque photo ressortent de joyeux souvenirs. Et c’est ce qui compte le plus à ses yeux.

« La photo parfaite » est un livre adorable, complètement à la portée des enfants à partir de l’âge de 3 ans. L’univers attire l’œil, les écritures manuscrites sont brèves, jusqu’à cette double page qui énonce les souvenirs de Jean-Pierre, soit la morale de l’histoire : le plus important sont les souvenirs que nous évoque une photo et non la création d’une photo parfaite.

« La photo parfaite » est un album plein d’humour qui va plaire aux enfants. Eux qui, lorsqu’ils observent une photo sur le téléphone de leurs parents aiment se remémorer des souvenirs heureux. Car on ne va pas se mentir, les photos ne sont pas parfaites, mais n’en restent pas moins uniques.