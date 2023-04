Charlie Winston sera en concert le 13 avril à l’Espace Léo Ferré de Monaco

Au début des années 2000, Charlie Winston sortait le titre « Like a Hobo », dont le refrain entraînant a rapidement marqué les esprits. Propulsé en haut de l’affiche, le chanteur, baignant dans un univers à la fois pop et folk, a alors enchaîné les concerts et les festivals et a parcouru le monde entier.

«As I am », son cinquième album conçu avec Vianney

Fin septembre, Charlie Winston a sorti son cinquième album, « As I am », sans doute le plus introspectif de toute sa discographie. En effet, c’est dans le huis-clos forcé des confinements , sous l’injonction permanente de la distanciation sociale, qu’il a conçu ce nouvel album , fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney. Le chanteur anglais, qui vit désormais dans le sud de la France, s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu, comme il l’affirme lui-même : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais. »

En concert à l’Espace Léo Ferré de Monaco le 13 avril

Ceux qui ont vu Charlie Winston en concert savent à quel point il est généreux sur scène et sait transmettre sa bonne humeur au public. Après le théâtre Anthéa d’Antibes le mois dernier, il sera de retour dans la région le jeudi 13 avril à l’Espace Léo Ferré de Monaco. Et, cerise sur le gâteau, pour ceux qui l’auraient raté ou qui auraient envie de le revoir, il sera à Le Broc Festival le 2 juillet.

Charlie Winston à l’Espace Léo Ferré de Monaco jeudi 13 avril à 20h30. Tarif (hors frais de location) : 26 euros.