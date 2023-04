Le portrait de Pistache – Charlotte Mei

Parmi les albums illustrés récemment découverts aux Éditions Marcel et Joachim, il y a “Le portrait de Pistache” de Charlotte Mei. L’auteure invite les enfants à suivre un chien du nom de Pistache au cœur de son univers artistique inspiré de grands peintres.

Quelques mots sur l’histoire

Pistache est un artiste. Il passe ses journées à observer ce qui l’entoure, à écouter de la musique, à écrire et réfléchir au sens de la vie. Un jour, il se décide à réaliser un portrait, son autoportrait. Il met en place sa technique en s’inspirant de peintres connus et reconnus : les pastels d’Edgar Degas, la peinture à l’huile de Van Gogh, les morceaux de papier découpés de Matisse. Mais Pistache est décidé à créer un style unique en laissant parler son imagination.

« Le portrait de Pistache » est disponible ICI.

Lorsqu’il termine son autoportrait, ses amis se moquent de lui car ils trouvent que cela ne lui ressemble pas. Pistache découvre alors les portraits réalisés par ses amis. Il se rend compte qu’ils se sont inspiré du style d’autres peintres. Picasso et son art Cubiste, Yayoi Kusama, et autres. Là-dessus, Pistache s’énerve, décidé de tout abandonner, persuadé qu’il ne réussira pas à faire mieux que ses camarades. Jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre d’un adorable écureuil qui lui dit de trouver son propre style. Ce que fait Pistache, au travers d’une œuvre unique, validée par tous ses copains.

« Le portrait de Pistache » va permettre aux enfants de faire un premier pas dans l’art pictural. Ils feront la connaissance de grands peintres et observeront leurs styles uniques. Le talent de Charlotte Mei ressort clairement ici : couleurs vives, personnages aux bouilles attachantes et ses nombreux clins d’œil à la bande dessinée. Bien sûr, les enfants n’auront aucun mal à s’attacher à Pistache, ce petit chien plus que déterminé à trouver son style à lui. « Le portrait de Pistache » invite les enfants à laisser parler leur imagination et à assumer leur style. Soit, affirmer son identité et s’affranchir du regard des autres.

« Le portrait de Pistache » est un livre destiné aux enfants à partir de l’âge de 4 ans. Et si comme nous, vous êtes tombés sous le charme de Charlotte Mei, rendez-vous sur son site officiel pour découvrir ses différentes créations.