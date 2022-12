Blancrème : les jolis coffrets de Noël à offrir

Allez aujourd’hui, on vous donne une autre idée cadeau qui va ravir une beautista ! Et cette fois-ci, nous allons vous parler de 2 coffrets de chez Blancrème qui sont juste divins !

Coffret 3 produits Blancrème – Essentiels Corps – Vanille Tonka – 20,90€

Avec ce coffret, vous voila parti dans un autre endroit. Laissez vous emportez par les odeurs de vanille et fève tonka, vous allez forcément adorer !

Dans ce coffret, il y a 3 produits en format voyage. Idéal à mettre dans sa valise ou tout simplement à laisser dans sa salle de bain.

On est sur des produits uniquement pour le corps, c’est alors tout naturellement que l’on va retrouver un gel douche à la Vanille & Tonka de 75ml. Avec son parfum délicatement fleuri, il va laisser une peau nettoyée, toute douce et surtout une délicieuse odeur de Vanille et de tonka. Si vous vous faites dévorer ce ne sera pas notre faute !

Ensuite, on retrouve 2 petits pots “confitures” de 40 ml. L’un étant un gommage à la vanille et l’autre une crème pour le corps à la vanille et Tonka. Le gommage s’utilisera soit sur peau sèche pour un effet gommage optimal ou sur peau mouillée. Rincez bien !

Ce coffret de 3 produits est alors parfait pour assouvir un besoin d’évasion. Franchement, on adore !

Si vous n’aimez pas la vanille Tonka, pas de soucis, il existe d’autres coffrets avec d’autres senteurs tout aussi exotiques et gourmande : Miel Amande, Vanille & Tonka, Pêche & Abricot, Fraise & Grenade, Noix de coco & Litchi. De quoi se faire croquer !

Coffret 2 produits Blancrème – Les petits solides – Amande – 13,90€

Dans un autre registre, voici un coffret spécial Solide avec deux produits en format solide.

Vous allez ainsi découvrir un savon en forme de madeleine trop mignon et un shampooing solide. Parfait pour les amoureux de produits solides !

Nous avons eu le plaisir de découvrir le coffret à l’amande. Ainsi, le savon surgras est au parfum réconfortant d’amande et contient 97 % d’ingrédients naturels. Sa formule enrichie en huile d’amande douce laisse la peau douce et légèrement parfumée. Oh lala, on adore !

Le shampooing solide est, quant à lui, parfait pour tous les types de cheveux, il est enrichi aux huiles bio de lin et d’amande douce. De quoi avoir des cheveux tout doux et superbes !

Comme son copain cité précédemment, le coffret est disponible en plusieurs senteurs : Amande, Abricot, Noix de coco. Une idée gourmande à offrir à petit prix !

Alors lequel allez vous offrir (ou vous offrir) ?

Vous pouvez trouver les produits directement sur le site de Blancrème ou sur Nocibé