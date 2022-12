Offrez un coffret Thalgo pour Noël !

Il vous manque une idée cadeau pour une beautista ? Allez on est sympa et on vous donne une nouvelle idée cadeau qui va plaire. Aujourd’hui, place à Thalgo et son coffret Box Beauté Corps île Pacifique.

Si vous voulez partir rêver un peu grâce à des produits de beauté, ne cherchez plus, arrêtez vous et venez rêver avec la box Beauté Corps de Thalgo. Avec ses 4 produits, vous allez forcément être transporté sur une île paradisiaque.

Thalgo, la box beauté corps irrésistible – 34,90€

Tout d’abord, ce sont 4 produits en format voyage, vous pourrez donc facilement les transporter dans votre valise (ou les garder jalousement dans votre salle de bain, libre à vous).

On retrouve alors une formidable huile nourrissante au monoï. Mon dieu que j’adore cette odeur ! Elle nous transporte littéralement sur une plage ensoleillée. Imaginez vous les doigts de pieds en éventail avec le soleil qui caresse votre peau. Ah lala, ça y est je suis déjà partie ! Revenons un peu à nos moutons ! Donc comme je disais c’est une huile nourrissante au monoï de 50 ml. Elle va nourrir et sublimer votre peau. Vous pouvez l’utiliser en massage ou tout simplement en rituel relaxant. Appliquez juste en mouvement circulaire et hop votre peau est superbe (et sens divinement bon).

Ensuite, pour faire perdurer cet état de rêve, on découvre un gel douche de 30ml toujours aux notes de monoï. Et pour continuer, on découvre aussi un lait irisé de 30 ml aux mêmes senteurs. Décidément, je ne vais plus sortir de ma salle de bain ! Tout est fait pour que j’y reste ! Le lait va permettre que votre peau ait un aspect satiné, le tout en l’hydratant. Il va laisser aussi une délicieuse odeur de monoï dans son sillage. Miam !

Enfin vous trouverez aussi deux galets effervescents (bien évidemment au monoï) à mettre dans votre bain. Vous allez pouvoir transformer votre bain en véritable lagon bleu ! Mais quelle superbe idée !

Alors si vous souhaitez (vous) offrir un moment de pure détente et d’évasion, offrez (vous) ce coffret Box Beauté Corps de chez Thalgo. Dépaysement assuré !

Retrouvez d’autres coffrets cadeaux sur Thalgo >>