Pol Polaire – Le mystérieux docteur Plastique

Le mystérieux docteur Plastique est le deuxième tome de la série pleine d’humour Pol Polaire, des éditions Glénat, paru en novembre 2022. Une bande dessinée de Caroline Soucy, qui présente une aventure moderne d’une famille d’ours polaire, tout en sensibilisant les lecteurs à l’écologie.

Pol et Bob sont sur la banquise. Ils courent, affolés tous les deux. Ils sont pourchassés par des loups. Pol explique qu’ils n’auraient jamais dû s’approcher de leurs petits ! Les deux ours polaires se retrouvent bientôt pris au piège, dans un cul-de-sac. Pol pousse Bob, pour qu’il tente de monter la paroi rocheuse. Mais l’animal est lourd, dans son sac, Bob a emporté les boules de pétanque ! Alors que les loups les encerclent et que les deux ours polaires sont sur le point de se faire dévorer, une silhouette menaçante apparaît. Un autre ours polaire effroyable surgit et saute pour se battre contre les loups. La créature crie et frappe sans attendre. Bientôt les loups prennent la fuite en couinant. L’ours polaire se retourne et salue Pol et Bob. Il s’agit d’une ourse, du nom de Lili. Pol tombe sous le charme… C’est ainsi qu’il raconte sa rencontre avec Lili.

L’aventure de Pol, Bob et les jumeaux, se poursuit, sur un iceberg perdu au milieu de l’océan. Ils sont suivis par la phoquesse Brigitte, qui leur est bien utile. Les péripéties de Pol continuent, dans cette bande dessinée aussi drôle que sensible. En effet, à travers les différents gags et situations cocasses, il y a aussi les déchets dans les océans, les dangers qui guettent les animaux, à cause du plastique… Malgré tout le désespoir qu’il peut y avoir par moments, il y a toujours un moment pour sourire et rire des aventures rocambolesques de Pol et sa famille, perdu au milieu de l’océan. Il y a aussi des rencontres plus ou moins heureuses, des actions héroïques et de l’entraide, des amitiés… Le dessin est simple, plutôt rond et plaisant, avec des personnages expressifs, des scènes dynamiques.

Le mystérieux docteur Plastique est le deuxième tome de la série Pol Polaire, des éditions Glénat. Un album plein d’humour, qui se moque d’un ours polaire plutôt attachant et dénonce également les méfaits de l’humanité sur la planète et les océans.

