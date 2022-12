Kitibook, le livre d’éveil personnalisable à offrir aux enfants de 10 mois à 6 ans

A la rédaction, on a découvert le Kitibook : le livre d’éveil totalement personnalisable pour les enfants de 10 mois à 6 ans. On vous en dit un peu plus sur le concept qu’on a adoré et sur le livre d’éveil en lui même.

La mission ultime de Kitimimi !

La mission de Kitimimi (créateur du Kitibook) est de proposer aux enfants (ainsi qu’à leur famille) des jouets éducatifs qui les éloigneraient des écrans si nocif pour le développement de leur cerveau. Mais quelle bonne idée ! Rien que ça j’adhère totalement à leur mission.

C’est ainsi qu’est né le Kitibook : un livre 100% personnalisable pour les enfants de 10 mois à 6 ans. Basé sur la méthode Montessori, il repose alors sur l’éducation sensorielle et kinesthésique de l’enfant. Il a d’ailleurs été conçu avec des orthophonistes, des psychométriciens, des neuropsychologues et des éducateurs. Il permet ainsi aux enfants de développer leur motricité fine et ses sensibilités sensorielles par le jeu. L’enfant va donc apprendre tout en s’amusant !

Précurseur dans l’univers du livre d’éveil évolutif, Saâd Lebbar crée en 2019 le Kitibook, 1er quiet booklancé en France. Aujourd’hui présente dans différents pays européens, l’entreprise continue son développement pour proposer de nouveaux jeux d’éveil en travaillant avec les professionnels de l’enfance.

Kitibook, le livre d’éveil personnalisable pour les 10 mois à 6 ans

Nous avons eu le plaisir de recevoir un Kitibook pour notre mini crevette, et autant vous dire que je ne sais pas qui de moi ou de ma fille était la plus ravie.

Le Kitibook ou “Quiet book”

Tout d’abord, on reçoit le Kitibook dans une très jolie boite, parfaite pour offrir. Lorsqu’on ouvre la boite, on retrouve donc plusieurs feuilles en tissu (personnalisée) avec différentes activités et avec des lacets. Ainsi, on est libre de l’assembler dans l’ordre que l’on veut. Au niveau de la taille, c’est un très grand livre qui fait 28cm sur 28 cm. Le livre est très épais, avec 5 pages (recto/verso), par exemple, on est sur une hauteur d’environ 14 cm. Je trouve qu’il est parfaitement adapté pour les enfants, même les plus petits.

Les pages sont en tissus velours (tout doux) avec des dessins brodés finement. C’est aussi le cas des éléments qui peuvent bouger sur toute la page. Ainsi pas de risque pour votre enfant ! Sur chaque page, il y a des petits scratchs pour accrocher les divers éléments. Votre enfant va ainsi pouvoir jouer facilement durant des heures ! J’adore aussi cet univers très coloré sur chaque page. C’est très agréable visuellement.

En plus, l’enfant va voir la feuille comme un jouet et donc le Kitibook comme plusieurs jouets. Aucun risque qu’il ne s’ennuie. Tout est pensé pour que le Kitibook soit ludique ! Idéalement, on présentera une seule feuille à l’enfant pour qu’il puisse se concentrer dessus.

Choisir son activité Kitibook

L’avantage est que l’on va choisir nous même les thématiques qui nous intéresse pour notre bout de chou. D’ailleurs, elles sont assez diverses et variées. Elles tournent autour de la vie quotidienne, des animaux, de la dextérité, de la mémorisation, de la compréhension ou encore de la logique. Il y a de quoi faire en somme.

Par exemple, vous aurez le choix entre “Animaux marins et dextérité”, “Gestes du quotidien” (3 versions disponibles), “Cycle Eau et Fleur”, “Animaux jungle et ferme”, “Fruits et légumes”, “Table”, “Pizza” ou “le corps humain”, “les nombres” etc … Chaque page recto/verso sont sur une seule thématique/activité.

Tout est fait pour que votre enfant puisse évoluer et jouer selon son âge. Au début à 10 mois, votre enfant s’amusera à enlever les différents éléments puis au fur et à mesure, il finira par comprendre plus facilement les différentes notions sur les feuilles (ce sera aussi à vous de le guider naturellement pour qu’il puisse comprendre). C’est un livre évolutif en somme, et il faut l’avouer qu’il y a très peu de jouets évolutifs sur le long terme sur le marché, c’est alors un énorme plus.

Franchement j’apprécie ce genre de jouets qui va pouvoir être manipulés facilement et qui va surtout intéressé l’enfant pendant plusieurs mois/années. En plus, étant donné qu’on peut acheter par la suite juste les pages qui nous intéressent, on va pouvoir faire évoluer le Kitibook comme on veut.

Notre Kitibook trop mignon

Nous allons vous décrire notre Kitibook avec les 4 nouvelles pages que Kitibook a créé récemment.

La page de présentation

Parlons quand même un peu de la page de présentation ! Vous avez en gros le nom de Kitibook brodé en plusieurs couleurs. Ensuite juste en dessous vous avez une grande bande de scratch où le prénom de l’enfant est découpé lettre par lettre. Chaque lettre mesure environ 4 cm de haut, elles sont de différentes couleurs et elles sont facilement manipulable par l’enfant. Ainsi, votre bout de chou apprendra à orthographier son prénom (peut être pas tout de suite, mais ca arrivera)!

Au niveau du verso, nous avons un gros miroir souple (sécurisé ne vous en faites) qui se détache et va permettre à l’enfant de se voir et d’apprendre qu’il est une personne unique.

Les émotions

On est sur les émotions de base, à savoir : la joie, la peur, la surprise (ou émerveillement) le dégout, la colère et la tristesse. Saviez vous qu”à partir de 4 mois, les enfants sont capables de repérer sur le visage d’une autre personne une émotion (notamment la joie) ?

Sur le recto, nous avons des têtes de bonhomme divisé en deux : l’expression des yeux et l’expression de la bouche. Il va donc pouvoir associer chaque regard/bouche avec une expression (bon il va aussi certainement vous créer d’autres émotions sans le savoir !). C’est déjà assez amusant en soit.

Sur l’autre côté, il y a un parc d’attraction où il y a diverses scènettes qui provoque une émotion (entrer au parc = joie / sortir du parc = tristesse / monter en haut de la roue = surprise…) Il devra ainsi repérer quelle scènette provoque telle émotion.

J’aime beaucoup cette planche car elle va permettre à l’enfant d’externaliser aussi ses propres émotions !

Animaux : Les animaux du désert et de la banquise

On est sur une activité tout à fait différente de la précédente. Ici, il s’agit de découvrir de nouveaux animaux dans leur environnement.

L’enfant va donc devoir apprendre le noms des animaux. Par la suite, il va pouvoir distinguer le chaud du froid mais aussi différencier les milieux de vie de chaque animaux.

Sur la planche du désert, votre loulou fera la connaissance d’ un chameau, d’un vautour, d’un lézard, d’un scorpion mais aussi d’un serpent. Le tout sous le soleil brûlant du désert.

A l’opposé, on part sur la banquise glaciale découvrir le pingouin, l’ours polaire, le morse, l’orque mais aussi le husky !

J’adore cette planche avec ces animaux, ils sont vraiment trop mignons (et plutôt réaliste avouons le !).

Cycle – Eau et Fleurs

Cette fois, nous voilà parti pour découvrir l’eau sous toutes ses formes (mer, rivière, nuage, neige, pluie) d’une part puis d’un autre côté, votre enfant va découvrir le processus de la pollinisation.

Sur la première planche, on découvre une montage enneigée près de la mer avec plusieurs nuages (détachables bien évidemment) et une petite fleur qui a grandi grâce à l’eau.

Dans la deuxième page, on découvre une ruche avec une abeille qui va polliniser une fleur. L’abeille est d’ailleurs trop chou !

Le but de ces pages est de faire comprendre à l’enfant les différents éléments nécessaires à la naissance et la croissance d’une fleur. Il faudra peut être un peu de temps pour que votre enfant puisse comprendre ces notions, mais il faut avouer que c’est rudement bien construit.

Gestes du quotidien (3)

Sur ce recto/verso, l’enfant pourra toucher les différentes textures, pincer, tourner le spinner, mettre une prise électrique dans une prise “murale”, clipser/déclipser etc…

Ici, dès 3 ans, il sera initié au principe de cause à effet avec le système de l’engrenage.

C’est une page un peu plus complexe qu’on a ici mais cela n’empêchera pas votre plus petit bout de chou de s’amuser avec ! En plus, je suis certaine qu’il va s’éclater à tout faire tourner et à tout toucher !

Lorsque vous créez votre Kitibook, vous pouvez tout personnaliser : le prénom, le choix des pages activités et même la couleur des lacets qui va relier le Kitibook. C’est vraiment génial !

Franchement, j’ai adoré découvrir ce livre et ma fille d’un an aussi. Elle touche à tout pour le moment, elle s’amuse à tout enlever, à tout faire tourner mais aussi à mordiller. L’avantage aussi de ce livre est qu’il est aussi lavable. En bref, votre enfant va pouvoir jouer durant des heures (et même plusieurs années) avec, le tout en apprenant des choses essentielles pour son développement. Le Kitibook fera à coup sûr un cadeau formidable alors n’hésitez plus.

Vous pouvez composer votre Kitibook de 5 pages jusqu’à 30, le tout à partir de 79€.

Vous pourrez d’ailleurs par la suite acheter juste une page pour compléter votre Kitibook.

Plus d’informations : https://kitimimi.com/fr/