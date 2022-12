Charon – Les chroniques des psychopompes aux Éditions Shockdom

Un recueil de six récits concernant les conducteurs des âmes des morts vers le salut. Charon, les chroniques des psychopompes met en scène différentes époques : du Japon Médiéval, au fin fond de l’univers, pour nous délivrer de courts récits à la fois sci fi et fantastique, dans des univers incroyables.

Laissez vous entraîner dans ces chroniques d’un autre temps, au discours et au rythme pêchu. Disponible depuis le 27 Août 21 aux Éditions Shockdom. (+16)

Le décor :

Sur les rives du mythologique fleuve des enfers…

Il semble que l’équilibre entre les mondes soit sur le point de basculer. La mort elle-même est sur le point de donner la vie. Son ventre s’est arrondi, et un accompagnateur doit impérativement rétablir l’équilibre entre les différentes ères. Aussi, une « expédition » se prépare et elle nécessite la présence d’un médium. Cela implique « l’aide » d’un humain résidant entre les deux mondes. Et pour atteindre son âme, une batterie d’Acherontia, papillon à tête-de-mort est prête.

La nuit, dans une ville. Un hôpital…

Tandis que les médecins se racontent les derniers « potins » médicaux, dans une de chambre, une femme veille un proche dans le coma. Mais, soudain, à l’approche d’un papillon, l’électrocardiogramme s’affole. Son cœur se met soudainement à battre de nouveau. Il se lève de son lit. Il semble que son accompagnante ne l’entende ni ne le voie. Et, au moment de se diriger vers la porte de la chambre, son corps se recouvre d’une substance bleue. Le sol se dérobe sous ses pieds, tandis que, de l’autre côté, un monde se présente.

Un être étrange l’attrape par la jambe pour le soutirer du sol.

Est-ce un cauchemar ??? Un rêve ?? … Cet humain n’est pas au bout de ses surprises ….

Le point sur le comics :

Décidément, chez Shockdom, les auteurs ont le chic pour nous proposer des récits incroyablement originaux !! Charon, les chroniques des psychopompes se compose de différents chapitres dédiés à des univers métaphysiques et mythologiques différents. Chaque partie se conclut sur une citation « biblique » tirée d’écrits philosophiques d’auteurs antiques. Cela permet à Fabio Listrani de conclure et d’émettre une sorte de morale à chacun de ses récits.

Le lecteur voyage dans des ères et des espaces ésotériques très créatifs. Des fameuses rives du « Styx modernisées dans un style gothique punk assez sombre, qui perdure sur tout le recueil. À l’espace intersidéral. Ça cite du Platon, des extraits du livre des morts Tibétains. Ça nous balance des créatures légendaires telles que le cthulhu. Des démons de guerriers samouraïs. Et même des figures mythiques funéraires de l’Egypte antique.

Le tout, soutenu par des graphismes sombres aux chara-design très « vidéo game ».

La conclusion :

Un one shot singulier !!! Charon, les chroniques des psychopompes n’est pas QUE pour le commun des mortels !! Il pourrait être lu par tous les dieux antiques relatifs au passage entre la vie et la mort !!! L’univers, l’écriture, les citations concluantes sont particulièrement « hors normes ». Toute la lecture pousse à la connaissance, renvoyant soit à de grands philosophes, soit à des figures mythiques et au monde des morts sur différents continents, à différentes époques. Et les cahiers graphiques en fin de lecture sont une vraie cerise sur le gâteau !!!

Un voyage intemporel, insolite, complètement abstrait et terriblement consistant aux Éditions Shockdom !