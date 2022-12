A Nice, le château de Crémat accueille le pianiste Eric Artz pour une soirée féérique le 17 décembre

Pendant les vacances de Noël, le 4ème art s’invite au Château de Crémat ! Samedi 17 décembre, Niçois et vacanciers pourront découvrir l’artiste Eric Artz qui fera résonner sa mélodie dans l’imposante verrière de cet établissement iconique du patrimoine niçois.

«Les mondes magiques et féériques »

Le temps d’une soirée, place à la magie de Noël avec le spectacle “Les Mondes Magiques et Féériques” ! Petits et grands sont invités à se laisser bercer par les notes des plus grands classiques du cinéma revisités par le virtuose : Harry Potter, Anastasia, L’Etrange Noël de Mr Jack, Blanche Neige, Cendrillon, Carol Of The Bells, Le Clair de Lune de Debussy ou encore les musiques des films de Miyazaki.

Un spectacle imaginé spécialement pour le château de Crémat

Imaginé spécialement pour le Château de Crémat, ce concert spectacle sera l’occasion pour les niçois de (re)découvrir ce lieu emblématique de Nice avec des étoiles plein les yeux. Et pour une ambiance encore plus féérique, toute personne vêtue de la tenue d’un personnage magique de son choix se verra offrir un verre de vin ou une boisson sans alcool avant le spectacle.

Eric Artz de retour au Château de Crémat

Originaire de l’Aveyron, Eric Artz intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris à seulement 14 ans. Il obtient son Master avec mention très bien ainsi qu’un diplôme d’artiste. Aujourd’hui pianiste concertiste, professeur de piano à l’école normale supérieure de Musique de Paris et lauréat de plusieurs concours internationaux, Eric Artz se produit régulièrement en soliste mais également avec l’Orchestre de France. Habitué du Château de Crémat, il a notamment investi les lieux à plusieurs reprises devant un public médusé lors de concerts intimistes éclairés uniquement à la bougie.

Le Châteeau de Crémat est situé 442 chemin de Crémat, 06200 Nice.

Accès dès 18h30 (parking gratuit), début du spectacle 20h (placement libre). Tarif enfants (de 6 à 12 ans) : 22€, tarif adulte : 29€.