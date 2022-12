Ravensburger – Divertissement, loisirs et innovation pour Noël

La marque allemande Ravensburger place ce Noël 2022 sous le signe du divertissement, des loisirs et de l’innovation. Ainsi, il y a des jeux de société à découvrir, des jeux créatifs pour imaginer, l’univers de Gravitax qui s’étend et toujours des puzzles à trouver.

En effet, pour ce Noël, la marque Ravensburger présente une jolie sélection. Des jeux qui ont su s’imposer, des innovations, des loisirs, des tendances sont donc, de nouveau, à retrouver pour ces fêtes. Parmi cette grande sélection, France Net Infos a choisi le nouveau jeu Echoes, ainsi que le grand coffret Paper Art. Des jeux à , pour mettre au pied du sapin de Noël !

Les jeux Echoes sont plusieurs, pour notre part, ce sera La danseuse qui va nous transporter dans une maison hantée… La petite et jolie boîte se compose de 18 cartes, 6 tuiles objets, des règles du jeu et nécessite une application mobile gratuite. Un jeu auditif, de 2 à 4 joueurs, pour les enfants à partir de 14 ans, pour une durée de 45 minutes à une heure.

Pour la mise en place, il faudra télécharger l’application Ravensburger Echoes, qui est indispensable pour jouer. L’ensemble du matériel de la boîte est à sortir. Les 18 cartes objets sont à retourner, les cartes avec un symbole sont à mettre de côté. Les 6 tuiles objets sont à étaler, avec les 9 cartes objet sans symbole. L’application est à ouvrir, pour lancer le prologue et se plonger dans l’histoire.

Le jeu est immersif, passionnant et intrigant, proposant une enquête originale. Une belle découverte et une expérience qui sont à vivre et à partager. Observation, écoute et logique sont mises à rude épreuve, pour tenter de résoudre l’enquête.

Du côté des loisirs créatifs le coffret Paper Art propose un ensemble d’activités manuelles autour de l’art du papier. Une belle et grande boîte, pour les enfants à partir de 8 ans, qui propose de réaliser cinq créations. Le coffret se compose de deux tableaux quilling, 200 bandelettes quilling, des patrons, des pétales et bases pour les fleurs, des bandes pour les pistils, un cœur 3D, une licorne 3D, une corne scintillante 3D, un stylet, un bâtonnet de bois, une pince, un plioir, des bandes rectangulaires pour colle, des disques de colles, des tubes de colle et une notice.

La boîte regroupe cinq activités manuelles créatives autour de l’art du papier. Deux belles réalisations en 3D sont suggérées, ainsi que l’art du quilling et que du pliage. Des objets de décoration, pour embellir sa chambre ou pour offrir. Les instructions sont simples à suivre, bien détaillées et illustrées, pour réaliser correctement les différents objets en papier. Les créations vont par niveau de difficulté, pour apprendre à son rythme et être sûr de réaliser de beaux objets. De belles réalisations pour s’amuser et créer autour du papier, en le roulant, en le pliant et en le collant. Le coffret est complet, avec tout le nécessaire, pour des activités manuelles invitant à la création et à la détente.

Ravensburger, marque allemande et internationale, présente pour ce Noël une belle sélection de jeux de société, de jeux créatifs et de puzzles. Parmi eux, les coffrets Echoes et la belle boîte Paper Art trouveront leur place au pied du sapin de Noël et raviront petits et grands enfants.

