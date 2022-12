Hello Kit – Des kits créatifs à portée de main

Hello Kit est une marque française qui propose de la créativité à portée de main, pour les adultes et grands enfants, à travers des box DIY. Des coffrets complets, pour créer, ralentir, inventer, se réinventer. Ils invitent à un mode de vie bienfaisant et à découvrir les dernières tendances du DIY.

Hello kit propose des box mensuelles, mais également des box individuelles, clé en main. En effet, il y a tout le matériel nécessaire dans ces coffrets DIY. Des kits variés sont suggérés, autour de différents thèmes et différents matériaux. Il y a du modelage, avec de l’argile, de la pâte Fimo. Le tissage est aussi possible, avec le macramé et la laine, ou encore des assemblages avec du bois, de l’osier, des fleurs séchées…

Pour ces fêtes de fin d’année, France Net Infos a eu un coup de cœur pour le Kit DIY Argile “Créer mon village de Noël en photophore”. Un kit pas trop volumineux, idéal pour les fêtes, pour s’y préparer tranquillement et faire une déco unique et personnelle. A l’intérieur, une carte invite à la créativité. Il y a aussi un triptyque avec les étapes à suivre pour réaliser le DIY et tout le matériel nécessaire. Le matériel se compose d’une pâte à modeler blanche durcissant à l’air, d’un flacon de vernis-colle, d’un petit pinceau brosse, d’un cure-dent, d’un carré de papier abrasif et de gabarits pour faire les modèles.

Le kit invite à préparer soi-même ses décorations de Noël, et de prendre le temps. Les étapes sont simples et illustrées, pour pouvoir réussir au mieux son village de Noël en argile. Un cutter, une paire de ciseaux seront nécessaires, pour découper les gabarits. Un torchon, un couteau et du scotch, seront aussi indispensables par la suite. Le kit est agréable à découvrir, pour réaliser assez facilement un joli village d’hiver, en photophore. Il faudra, aussi, avoir des bougies chauffe-plat, pour obtenir l’effet escompté. C’est simple, plaisant, invitant à lâcher-prise, à imaginer d’autres éléments, pour la suite, à créer et à décorer. Tout le matériel nécessaire est dans le coffret, il faudra simplement quelques ustensiles en plus, que tout le monde possède !

Hello Kit est une marque française qui invite à la créativité et au lâcher-prise, à travers différents kits captivants, riches et tendances. Pour ces fêtes de fin d’année, le Kit DIY Argile “Créer mon village de Noël en photophore” est idéal, pour les adultes ou grands enfants !

