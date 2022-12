Amulette – Si je partais en vacances

Si je partais en voyage est l’un des nouveaux coffrets de la marque française Amulette. Un coffret de jeu pour imaginer et vivre des expériences de jeu immersif, tout comme les autres coffrets de la marque. Un jeu d’imitation captivant et complet, un jeu éducatif, qui incite au rêve, à la curiosité, à la découverte…

Amulette est une marque française, née en 2000, suite au succès du premier coffret Si j’étais la maîtresse. Aujourd’hui, la marque continue les expériences et présente de nouveaux coffrets de jeu immersifs, originaux. Les jeux sont élaborés consciencieusement, entre transmission, culture et imagination, pour jouer librement et en autonomie. Des coffrets authentiques et uniques, fabriqués en France, donc responsables et écologiques.

Le coffret Si je partais en vacances est un jeu pour imaginer et préparer son voyage, pour les enfants de 6 à 10 ans. Un coffret complet qui se compose de plus de 50 accessoires. Il y a tout pour organiser et passer des vacances de rêves, à la maison ! A l’intérieur de la boîte, les enfants vont donc retrouver une carte du monde et une carte de France, ainsi que six guides de tourisme. Il y a aussi un bloc de fiches mémo, deux passeports, un tampon, deux pass sanitaires, quatre billets d’avion, quatre billets de train, quatre étiquettes bagages, des tickets, billets et cartes d’entrée pour différents lieux touristiques, des cartes postales, un carnet de voyage à remplir, des planches de stickers et un appareil photo factice.

Le jeu est donc très complet, pour que les enfants puissent s’immerger dans le fait de devenir un véritable voyageur. Il va falloir préparer sa valise, imaginer son séjour, organiser son voyage… Le jeu invite à l’imaginaire, développant la curiosité, l’autonomie. Il permet aussi de découvrir la géographie et les régions du monde, comme de France. Le coffret est très complet, pratique et immersif. Il y a tout le nécessaire, pour s’imaginer partir en voyage. Les éléments, une fois le jeu terminé, se rangent rapidement et facilement, dans la boîte, pour la prochaine fois. Les accessoires sont de qualité, très divers et invitant aussi à découvrir le monde.

Le jeu est plaisant pour les enfants qui s’y mettent rapidement, découvrent avec bonheur le contenu de la boîte. Ils s’imaginent, rêvent et vivent de belles aventures et expériences. C’est ludique et pédagogique, responsable et écologique, et fabriqué en France !

Si je partais en vacances est un coffret de la marque française Amulette, qui vient présenter une nouvelle expérience de jeu. Un coffret très complet, ludique et pédagogique. Il invite les enfants à se mettre dans la peau d’un véritable voyageur, prêt à préparer sa valise, ainsi que son séjour. Un joli cadeau à retrouver au pied du sapin de Noël !

