Le cadeau d’anniversaire – Loulou & Cie

Le cadeau d’anniversaire est un petit livre carré cartonné, de Soledad Bravi, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en novembre 2022. Un livre adorable, parfait pour compléter un cadeau d’anniversaire, notamment un vélo et son casque !

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Tomy. Le petit garçon regarde sa maman mettre les bougies sur le gâteau au chocolat. Il voit un très gros paquet devant la maison. Le jeune garçon se demande ce que c’est… Papa, maman et sa petite sœur chantent autour de lui. Il sourit et s’apprête à souffler ses bougies. Enfin, le garçon s’approche du grand cadeau. Il retire le ruban bleu ciel, puis déchire le papier à pois. Il s’aperçoit alors que le grand cadeau est un vélo rouge. L’enfant est heureux comme tout et pousse un cri de joie. Il n’en revient pas, il a un joli vélo rouge et s’apprête à monter dessus !

Le petit livre carré est facile à manipuler, à prendre en main et est solide, avec ses pages cartonnées. Il présente la fête d’anniversaire de Tomy et son incroyable cadeau, qui le comble de joie. Le texte est simple, il vient décrire les scènes, avec un peu de dialogues, pour dynamiser la lecture. Un évènement attendu par les enfants qui plongent avec plaisir dans la fête, et la découverte du cadeau. Le livre fait découvrir le plaisir de découvrir un cadeau, d’en profiter et de vivre le moment, en gardant de bons souvenirs. Un peu d’humour vient agrémenter la lecture du texte simple, adapté aux jeunes lecteurs. Le dessin est tout aussi simple, néanmoins efficace et coloré, offrant le meilleur et l’essentiel.

Le cadeau d’anniversaire est un petit livre carré et cartonné, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un petit livre adorable, très plaisant à lire, invitant à découvrir la joie de recevoir un joli cadeau, de vivre de nouvelles expériences et de se souvenir de ces bons moments.

