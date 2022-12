Revlon Professional – Le coffret Orofluido

Revlon Professional est le spécialiste, en France, de la coloration, des shampooings, soins et produits de coiffage. La marque propose aussi des soins pour les cheveux et le corps, entre autres. C’est ce que l’on retrouve dans le coffret Orofluido, parfait pour les fêtes.

Revlon Professional, spécialiste en France de la colorisation, shampooings, soins et produits de coiffage, compte, aujourd’hui, plus de 15 000 salons de coiffure partenaires. Les produits les plus connus et utilisés sont Equave, uniqOne, Be Fabulious, Orofluido, Eksperience… Des soins spécialisés pour les hommes sont également créés, comme pour les produits American Crew.

Pour les fêtes de fin d’année, Revlon Professional propose un coffret de soins parfait, pour être radieuse, à s’offrir ou à offrir. Une gamme de produits qui propose de prendre soin de soin, de la tête aux pieds ! Dans ce coffret, on découvre un soin corporel, ainsi qu’un élixir. Une boîte sobre et élégante à la fois, contenant un flacon de 50ml d’élixir et un tube de 50ml de crème corporelle hydratante.

L’élixir, à l’huile d’Argan, nourrit, lisse et renforce les cheveux. Il apporte une douceur incroyable et un éclat remarquable aux cheveux. Il convient à tous les types de chevaux, pour les personnes qui recherchent une brillance longue durée, et pour les cheveux secs et/ou abîmés. L’élixir est très agréable à appliquer et à porter, laissant également un doux parfum. Sa formule Vegan plaira, tout comme son soin qui offre douceur et éclat.

La crème corporelle hydratante infusée d’huile d’Argan vient compléter le rituel de soin des chevaux, pour un bien-être plaisant et efficace. La texture est fine, très agréable et non grasse. La crème pénètre rapidement dans la peau, laissant un voile protecteur. La peau est nourrie, douce et lumineuse, avec un léger parfum qui éveille une sensation de bien-être. La crème convient à tous les types de peaux. Elle offre un effet lumineux fabuleux, longue durée, ce qui est parfait pour les fêtes à venir…

Revlon Professional propose un coffret bien-être, pour ces fêtes de fin d’année. Un coffret de deux soins bien-être et captivant, parfait pour illuminer. En effet, l’élixir pour les cheveux et la crème corporelle offrent un rituel bien-être positif et bienfaisant à s’offrir ou à déposer au pied du sapin de Noël.

