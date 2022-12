Objectif Mars – L’histoire illustrée de la conquête martienne

Objectif Mars est un beau livre, de Piers Bizony, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, en octobre 2022. Un livre fabuleux, un documentaire riche et intéressant, qui vient conter l’histoire de l’exploration martienne. Des premiers survols, dans les années 60 à l’atterrissage de Perseverance et à l’avenir, l’ouvrage est complet et curieux.

Le beau livre, grand et carré, aux 198 pages, débute avec un sommaire bref et captivant, ainsi qu’une belle photographie. Après une préface de Piers Bizony, c’est une présentation de Mars, par Andrew Chaikin qui est à lire. La première partie présente les visions de la planète rouge, en commençant par une œuvre de Michael Whelan. Il imaginait l’arrivée des terriens sur la planète rouge. Depuis plus d’un siècle, Mars hante l’imaginaire de nombreux écrivains et artistes, entre aliens, empires et invasions. Les espoirs, les reflets, la fascination sont au cœur de cette première partie riche et intéressante.

L’histoire illustrée débute avec la fascination de Mars, planète hostile et dur, où nous espérons trouver une trace de vie. Nous espérons aussi un jour coloniser cette planète, comme plan B, pour notre civilisation. Ainsi, des premières fascinations pour la planète rouge, jusqu’au ce que peut nous réserver l’avenir, proche ou lointain, tout est détaillé, dans ce beau documentaire. Le livre est riche, dense, captivant et fascinant. Des questions, des réponses, des informations, et de nombreuses illustrations et photographies invitent à plonger dans cet univers plein de mystère. L’histoire d’une relation agitée avec Mars, qui reste fascinante et semble avoir encore tellement à dévoiler.

Objectif Mars est un beau livre, un superbe documentaire, des éditions Delachaux et Niestlé. Un superbe ouvrage riche, dense, captivant et intéressant, qui offre à découvrir l’histoire illustrée de notre conquête martienne. Mars fascinante que l’humanité souhaite explorer et peut-être un jour habiter.

