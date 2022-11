Editions de Saxe : Je couds mon dressing pour enfants

Si vous êtes passionné(e) de couture ou même si vous débutez tout simplement, on adore toujours trouver des patrons. Aujourd’hui, grâce aux éditions de Saxe, je vous fais découvrir le livre “Je couds mon dressing pour enfants” qui va ravir les jeunes – et plus expérimentés – couturier(e)s.

Je couds mon dressing pour enfant – 24,90€

Lorsqu’on vient d’avoir un enfant, on a envie de tout lui offrir (ça marche aussi pour mamie qui veut combler son petit enfant!). Et quoi de plus gratifiant que d’essayer de lui coudre ses propres vêtements !

Quelle joie en tout cas de voir un enfant porter ses propres créations ! Et c’est ainsi qu’est né ce livre de Yuki Ueda, toute jeune couturière plus connue sur Instagram sous “June-little closet”. Elle décide alors de partager son bonheur avec les toutes jeunes mamans couturières qui aimeraient s’essayer à la création de vêtements pour leurs petits bouts de chou.

Des patrons à taille réelles pour enfants et maman

Au départ, on retrouve tout un shooting des différents vêtements présents dans le livre. Quelle belle complicité ! Et les enfants ont l’air d’être ravis de porter des créations uniques ! Ensuite, Yuki Ueda nous explique comment procéder pour réaliser un patron, comment le couper et toutes les étapes qui suivent. Nous voila parer pour commencer !

Dans ce livre, on découvrira alors 4 modèles pour bébé de 6 à 36 mois, 15 modèles pour fillettes de 18 mois à 8 ans et 4 modèles pour les mamans (S,M,L). L’avantage de ce livre c’est surtout qu’il est complet. On retrouve alors des robes, des blouses, des tuniques, des shorts, des salopettes, une jupe, un manteau, des pantalons, des débardeurs. Il y a même un tablier et un sac. De quoi créer une garde de robe vraiment complète. En plus, les modèles sont décidément trop mignons et sont intemporels. On adore et on est sous le charme, prêt à dégainer la machine à coudre.

Le deuxième avantage est que tous les patrons sont fournis en taille réelle et ça c’est juste génial. En plus, chaque modèle a une couleur spécifique sur le patron. Impossible alors de se planter ! Alors prêt(e) à coudre ?

Commandez votre exemplaire sur le site des éditions de Saxe ou retrouver le livre dans votre commerce habituel.