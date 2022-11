La balade en forêt – Mon bel imagier

La collection Mon bel imagier, des éditions Langue au chat, se complète avec le titre La balade en forêt, paru en octobre 2022. Un livre beau et simple, avec de belles images, invitant les jeunes lecteurs à explorer l’univers présenté, à apprendre de nouveaux mots, à enrichir leur vocabulaire.

Le livre, aux pages rigides cartonnées, débute avec une double page qui présente les animaux de la forêt. Treize animaux sont à découvrir, en photographie, avec le nom à côté, afin d’associer une image et un mot. Une question vient interpeller les enfants, à la fin de la deuxième page. Comme un quiz, une devinette, pour en apprendre plus sur l’un de ces animaux présentés. La deuxième double page propose de découvrir les « minuscules » de la forêt. Entres autres, les insectes qui peuplent les bois, comme la chenille, le papillon, l’araignée, le mille-pattes, l’escargot…

Les enfants vont découvrir un magnifique imagier, avec des photographies simples et belles, permettant réellement de découvrir la faune et la flore, entre autres, de la forêt. En effet, petits et grands animaux, en passant par le bord de l’eau, mais aussi les arbres, les fleurs, ou les petits trésors, et enfin tout ce qu’il faut pour randonner, sont à découvrir dans ce livre très complet. Les jeunes lecteurs seront ravis de découvrir, de montrer du doigt, de répéter les mots, ou encore, au fur et à mesure des lectures, d’identifier certaines photographies. Les enfants découvrent et enrichissent leur vocabulaire, à travers une mise en page, claire, simple et efficace. Le langage de bébé se développe, avec les répétitions, et la communication s’installe, avec les échanges entre enfants et parents.

La balade en forêt est un nouveau titre de la collection Mon bel imagier, des éditions Langue au chat. Un bel ouvrage, solide et facile à prendre en main, pour les jeunes enfants, qui vont découvrir un thème qu’ils affectionnent et enrichir, leur vocabulaire et développer leur langage.

