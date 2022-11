Hors Série Coudre c’est facile : 65 vêtements et accessoires pour enfants

Si vous êtes couturier(e), vous allez adorer ce qui va suivre. Nous allons vous faire découvrir le hors séries Automne Hiver “coudre c’est facile” spécial vêtements pour enfants aux Editions de Saxe avec des patrons à taille réelle. Et rien que ça on adore !

Automne Hiver Coudre c’est Facile “65 vêtements et accessoires pour enfants” – 9,80€

Comme le titre le laisse deviner, cet hors série est destiné pour les vêtements pour enfants pour l’automne hiver. Les vêtements sont pour des enfants mesurant de 90 cm à 1,20m, aussi bien pour des garçons que pour des filles.

Au programme, on pourra coudre rapidement :

des jupes (à bretelle, en velboa, à poche, froncée, mini jupe à poche)

des tuniques (longue, tiered )

des t-shirt (à grande poche, à rayures)

des robes (à rayure, taille haute, à grand col, rétro, chasuble, à volants)

des pulls (à volant, sans manches à poche kangourou)

des vestes (à bouton unique, poncho liseré, parka de randonnée)

des bermudas (à poches froncées)

des pantalons (à poches, salopette, fuselé, froncé)

des bonnets (béret + col, à oeillères )

des gilets (à velboa, 4 en 1, à ouverture latérale)

des accessoires (pochette ourson, élastiques pour cheveux)

Il y a même des modèles que l’on peut adapter pour un adulte (de la taille S à L)

Au niveau des explications, elles sont très claires, il y a à chaque fois des dessins (ou même des photos) pour bien expliquer correctement chaque étape. Coudre devient donc un véritable jeu d’enfants ! Sur chaque détail de modèle, il y a un plan de coupe qui nous informe sur comment couper chaque patron dans le tissu et comment réaliser la couture.

Les patrons sont aussi faciles à retrouver sur la planche à patrons (combien de fois on s’est arraché les cheveux sur un patron tellement mal fait, là ce n’est pas du tout le cas, puisque chaque modèle à une couleur définie).

J’aime beaucoup ce hors série car les explications sont très claires ! En plus, chaque modèle est vraiment trop mignon et tendance. On a envie de coudre toute la garde de robe de notre enfant.

Alors prêt(e) à coudre les habits de votre enfant ?

Vous pouvez retrouver le hors série directement sur le site des Editions de Saxe : https://www.edisaxe.com