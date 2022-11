Calendrier de l’Avent Le Mini Macaron pour une manucure parfaite

Et si on arborait des ongles de princesse pendant les fêtes de fin d’année ? Le Mini Macaron propose un calendrier de l’Avent 12 cases remplies d’essentiels pour avoir une manucure semi-permanente tendance et impeccable pendant 2 à 3 semaines. Alors, cela vous dit de découvrir ce qui se cache à l’intérieur ? Let’s go !

Le Mini Macaron : Un résultat professionnel à la maison

Le Mini Macaron est une marque française qui propose des vernis semi-permanents autour d’une formulation de vernis 3 en 1 (base, couleur et top coat) qui permet de réaliser une manucure dite professionnelle à la maison. Avec en prime, une tenue de 10 jours environ sans besoin de retouche. Les fondateurs ont compris que le vernis est l’accessoire de mode qui termine une tenue en beauté. Ils ont eu envie d’innover un peu en proposant une gamme de vernis aux couleurs allant du tendance au nude, facile et rapide à réaliser. Tout cela en grande partie grâce à cette lampe UV en forme de macaron, facilement transportable, qui va permettre de réaliser des manucures originales, flashy, tendances, discrètes, naturelles. Cerise sur le gâteau, Le Mini Macaron innove en proposant des vernis cruelty free pour protéger les ongles délicats, ainsi que toute une gamme bio clean qui vaut le détour !

Un calendrier qui sent bon les fêtes !

Le calendrier de l’Avent Le Mini Macaron est superbe esthétiquement, avec ce petit soupçon de magie de Noël que l’on aime tant. Il s’ouvre grâce à un ruban qui laisse apparaître un univers assez enfantin avec toutes ces jolies illustrations pile dans le thème des fêtes : une chaussette, un petit bonhomme en pain d’épice, un cadeau, une couronne de fleurs, etc. Cela donne tout de suite envie de découvrir ce que cachent ces 12 cases. Et comme elles sont indépendantes les unes des autres, le calendrier pourra être réutilisé d’une année à l’autre, c’est franchement bien pensé !

12 cases pour découvrir Le Mini Macaron

Le Mini Macaron a eu envie de créer un calendrier de l’Avent sur le thème des fêtes de fin d’année. Et nous apprécions leur intention de donner un sens à ce calendrier en intégrant 12 cases réunissant des couleurs et accessoires en rapport avec l’ambiance et la magie de Noël. Côté contenu, rien à redire également. L’équipe a d’abord glissé des essentiels, à savoir leur lampe UV en forme de macaron, outil indispensable pour créer toute sorte de manucure. Sans oublier des couleurs festives, du rouge forcément, du doré, du nude et même un joli vert, couleur tendance de cet hiver. Sans oublier, une lime, un top coat et de jolis stickers de Noël avec des formes adorables de flocons de neige, de branches de houx, de sucres d’orge, de sapins, etc. Ainsi que d’autres autocollants, plus neutres, plus élégants, parfaits pour la fête du 31 décembre.

Côté utilisation, cela donne quoi ?

D’abord, nous avons apprécié que la marque glisse des explications au cœur même de son calendrier de façon à ce que l’on puisse se lancer aussitôt dans la création d’une manucure. Un jeu d’enfant ! Il suffit de préparer son ongle, de le limer correctement, de frotter sa surface et de le nettoyer pour retirer les résidus de poussière. Et c’est le moment de mettre une première couche et de glisser son doigt dans le petit macaron pendant 30 secondes (la lumière s’éteint toute seule pour prévenir que c’est le moment de retirer son doigt). Puis, vient la deuxième couche pour embellir le tout. Enfin, vous pouvez également rajouter un top coat pour avoir un peu plus de brillance.

Une manucure 0 défaut en express

Mais alors, quel est le résultat ? Franchement, il est plus que validé. L’ongle est lisse, la couleur est répartie uniformément. Et quel plaisir de porter des ongles propres et brillants durant 7 jours d’affilée. Cela a été un réel plaisir de découvrir Le Mini Macaron qui prouve qu’il est possible de se faire de jolis ongles sans passer par la case institut. Le vernis 3 en 1 permet de réaliser des manucures express et c’est plutôt chouette lorsqu’on manque de patience. Les couleurs sont suffisamment variées pour trouver son bonheur.

Si vous avez envie de découvrir ce petit macaron qui fait des ongles de princesse, rendez-vous sur le site officiel de la marque. En plus, en période de Black Friday, elle propose de superbes remises. Alors, foncez !