Noël à Trévarez – Le tour du monde en 51 jours

Comme chaque année, le Domaine de Trévarez en Saint-Goazec propose son exposition-spectacle, Noël à Trévarez. Cette nouvelle édition est inspirée de l’œuvre de Jules verne et s’intitule le tour du monde en 51 jours. Elle se déroulera du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2003.

Cette année, un nouveau voyage, imaginé par les artistes Kiki et Albert Lemant accompagnés des Allumeurs d’images de Spectaculaires, embarque petits et grands dans un tour du monde incroyablement fantaisiste. Aux côtés de Jules et James, deux visionnaires aux idées extravagantes qui ne manqueront pas de rappeler Jules Verne et James de Kerjegu (le commanditaire du château de Trévarez), le visiteur est invité à parcourir le monde à la recherche des plus fabuleuses innovations de la Belle Époque. L’histoire contée et mise en scène dans les écuries, se poursuit dans les allées du parc grâce à un parcours lumineux dont le point d’orgue est le spectacle projeté sur la façade du château.

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Au rez-de-chaussée des écuries : Le grand machinoscope

Du métal, des poutrelles, du tissu, des fils, des câbles, des boulons, des vis…, un grand bazar à roulettes, un grain de folie, un pari fou, des rencontres, des inventions, une véritable « explosition » universelle, un grand machinoscope à découvrir en suivant le tour du monde fantaisiste de Jules et James, deux amis extravagants !

Laissez-vous guider par les lumières…, et sous la verrière des anciennes écuries, laissez-vous surprendre par un étonnant ballon prêt à s’envoler, à moins que le sous-marin très très jaune, les deux scaphandriers ou la méduse ne vous attirent à 20 000 lieues de là,… ou que le grand bi biplaces n’aient votre préférence, assurément le voyage s’annonce riche de fantaisies, de surprises et de découvertes insolites.

Et quoi de mieux me direz-vous, pour raconter les aventures de nos deux doux dingues du progrès que l’incroyable invention de ce début du siècle, celle dont les frères Lumière, Méliès, et Charlie Chaplin ont été les géniaux défricheurs, et qui fait encore rêver, cent ans plus tard, petits et grands, j’ai nommé : le Cinématographe, mesdames et messieurs, le Cinématographe… Mais à la sauce « Jules et James », évidemment.

Dans le parc et sur la façade du château

Pleinement investi dans le projet, Spectaculaires réalise, d’une part, la conception de la projection monumentale qui anime la façade du château et d’autre part la mise en lumière d’un parcours enchanteur qui mène les visiteurs des écuries jusqu’au château. À partir du scénario et des dessins fournis par Albert Lemant, les équipes d’Allumeurs d’images réalisent une création originale qui sublime et transfigure

l’architecture du château, les reliefs de sa façade et, propose, avec force visuels animés vibrant au rythme d’un univers sonore de caractère, un voyage illustrant le fil de l’histoire.

Comme toujours, ici ou là, les Allumeurs d’images embarquent grands et petits dans une rêverie à ciel ouvert. Les projections millimétrées font alors oublier l’impressionnante façade de brique rouge et de granite de Kersanton et offrent évasion, poésie, féérie, format XXL !

Les jardins et l’esplanade du château étant suffisamment vastes, il est possible au public conquis par cet extraordinaire voyage de « rester perché » et d’embarquer pour une deuxième navette, ou une troisième ou… avant de reprendre, conquis, rêveur, ou nostalgique, le chemin vers les anciennes écuries.

Si, en journée, cheminer ou flâner dans le parc au naturel somptueux procure toujours mille émotions, la nuit et ses lumières sculptées, clins d’œil à l’univers « julesvernien » enchantent la déambulation et magnifient ce patrimoine remarquable, accentuant le mystère des allées, la profondeur des sous-bois et la majesté des arbres. Il s’agit d’y proposer, avec le souci constant de sécuriser la promenade, un regard

renouvelé par la lumière fait d’accentuations, de silhouettages et de couleurs permettant de s’étonner, de rêver, d’ouvrir une éblouissante parenthèse dans la vie réelle ; c’est aussi une promenade, une histoire, une bulle de poésie que chacun, petit ou grand, découvre à son rythme, librement !

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Des animations

Avant la visite de l’exposition, des ateliers en famille pour se raconter encore et encore les aventures de Jules et James de retour chez soi…

Initiez-vous à l’art de la BD en quelques… clics ! Sur tablette, réalisez vos planches de romans graphiques et faites dialoguer nos deux héros

sur les lieux de leur périple.

Personnalisez le document officialisant votre embarquement dans cette folle aventure : remplissez de vos dessins les pages d’un bien curieux passeport…

Faites une pause dans votre parcours de visite : une partie d’un drôle de jeu de l’oie géant, des livres à gogo à feuilleter, d’étranges cartes postales à lire…

Des ateliers contributifs en amont

Quelques semaines avant l’ouverture de Noël à Trévarez 2022, le domaine de Trévarez a proposé aux petits et grands créatifs de participer

à un atelier contributif dont les résultats, sélectionnés, sont présentés dans l’exposition « le tour du monde en 51 jours ». Après avoir

découvert en avant-première, quelques bribes des aventures rocambolesques de deux drôles de héros, un certain James de Kerjégu et un non moins connu Jules Verne, les participants ont mis en page décors, mots et personnages autour d’une péripétie inventée.

Les cartes postales d’ici et là sont à découvrir dans l’exposition.

Le jeu de l’oie

Pour prolonger la magie de Noël à Trévarez, les artistes Kiki & Albert Lemant ont imaginé un jeu de l’oie inédit avec les aventures de Jules et James. En famille ou entre amis, ce nouveau jeu à confectionner soi-même trouvera sa place dans votre salon !

À expérimenter en libre accès dans l’exposition aux écuries, puis à acheter en boutique au prix de 8.90€

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES

Réservation obligatoire en ligne sur cdp29.fr

DU 19 NOVEMBRE 2022 AU 8 JANVIER 2023 :

14H à 19H30 du dimanche au jeudi

15H à 20H30 vendredi et samedi

DU 17 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2023 :

15H à 20H30 y compris les 25 décembre et 1er janvier.

ATTENTION : Les 24 décembre et 31 décembre,

le domaine ferme à 19h !

TARIFS

Entrée gratuite toute l’année pour les abonné•es

Moins de 7 ans : gratuit , 7-17 ans : 1€ , 18-25 ans : 4€

Tarif réduit de 1 à 5.50 €, Adulte : 8€