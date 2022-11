Partagez





Dance N’Speak Easy – Discipline inscrite aux JO 2024, la “Breakdance” fait son show sur la scène du Théâtre Libre et en tournée 22/23. Les Champions du Monde “Wanted Posse” sur une mise en scène de Philippe Lafeuille (Tutu), vous entraînent dans un spectacle tourbillonnant et plein d’humour au coeur des années folles pendant la prohibition américaine.

DANCE N’SPEAK EASY

Au Théâtre Libre (75) et en tournée 2022/23

à partir du 14 décembre 2022

Dans “Dance N’Speak Easy” tout est dit… La danse d’abord avec le chorégraphe Njagui Hagbé ; du Charleston, du Swing, de la House, du Lindy Hop et bien évidemment du Hip Hop. Et “Speak Easy” puique la pièce se déroule dans une atmosphère moite et électrique de la pègre new-yorkaise en pleine prohibition, sur une mise en scène léchée signée Philippe Lafeuille (Tutu).

Chant, danse et burlesque…

Cinq mafieux alcoolisés se déchirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown, et du BettyBoop.

Dance N’ Speak Easy démontre le savoir-faire virtuose des Wanted Posse, allié à une bonne dose d’humour et une mise en scène impeccable, cette pièce-spectacle est un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque. Quand le charleston se confond avec le breakdance…

Un croisement de styles qui dépasse tous les stéréotypes et qui réunit toutes les générations !

DATES DE LA TOURNÉE 2022/2023

25/11/22 Lagny-sur-Marne (77) Espace Charles Vanel

27/11/22 Uzès (30) L’Ombrière

3/12/22 Draveil (91) Théâtre Donald Cardwell

14, 15 et 16/12/22 Paris (75) Théâtre Libre

17/12/22 Locminé (56) Espace La Mailette

Du 18/12/22 au 15/01/2023 Paris (75) Théâtre Libre

17/03/23 Provins (77)

24/03/23 Luçon (85) Théâtre Millandy

7/04/23 Fontainebleau (77) Théatre Municipal

14/04/23 Roissy-en-France (95) L’Orangerie

INFORMATIONS PRATIQUES ET RESERVATION

Billetterie Officielle de la Tournée : https://quartierlibre.fr/production/dance-n-speak-easy/

Tarifs : à partir de 18 euros

Durée du spectacle : 1 heure

Tout public (à partir de 5 ans

PARIS => du 14 décembre au 15 janvier 2023 – du mercredi au samedi à 19h / dimanche à 18h

Au Théâtre libre – 4 bd de Strasbourg Paris IV –

☎ : 01 42 38 97 14 / 📧 billetterie@le-theatrelibre.fr