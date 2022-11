Jusqu’à la fin et au-delà, le neuvième tome de la série Les chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en mars 2022 chez HC Editions. Une suite que l’on était nombreux à attendre !

Madeleine Maxwell, alias Max, est la directrice du département d’Histoire de St Mary. Cet institut de recherche semble tout à fait normal. Mais à l’intérieur, les historiens vont et viennent sur la ligne du temps afin d’étudier l’Histoire directement sur place grâce à leurs capsules, non sans prendre une multitude de risques, bien entendu. En effet, Max et ses équipes ont la fâcheuse tendance à se retrouver dans des situations particulièrement menaçantes et rocambolesques.

Dans ce neuvième tome, Max voyage notamment au Palais de Placentia en janvier 1536 et part ainsi à la rencontre d’Henri VIII, Roi d’Angleterre et de France. Elle va également se rendre à Persépolis pour tendre un piège à son ennemi juré, Clive Ronan. Ce dernier, qui n’en fini pas de perturber la ligne temporelle à des fins de vengeance, ne manquera pas de faire parler de lui.

Max va se retrouver dans une situation inédite, en perdant tout ce qu’elle a, jusqu’à sa propre époque.

Les chroniques de St Mary est une série ambitieuse, mêlant actions (ratées), humour (grinçant) et suspens (passionnant). Jusqu’à la fin et au-delà est aussi réussi que les autres tomes, sans jamais ressembler aux précédents. Bref, une série coup de coeur (encore et toujours) !

