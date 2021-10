Le reste appartient à l’Histoire, le tome 8 de la série Les Chroniques de St Mary, signé Jodi Taylor, est paru en octobre 2021 chez HC Editions.

Tout au bout d’une route de campagne, à la sortie de Rushford en Angleterre, se trouve l’institut St Mary. Ce centre de recherche permet aux historiens d’enquêter sur des évènements historiques en temps réel en voyageant silencieusement dans le temps, grâce à de mystérieuses capsules venues du futur.

Maxwell, alias Max, est la directrice des opérations. Sortant de son congé maternité, elle compte mener à bien ses sauts dans le temps avec le sérieux, la passion et parfois l’imprudence dont elle seule a le secret. Mais cette fois-ci, un choix cornélien s’offre à elle lorsqu’elle se retrouve face à son pire ennemi qui l’emmènera jusqu’en Egypte ancienne. De là, commence une nouvelle aventure, non sans drames.

Toute la vie de Max bascule dans les ténèbres et l’angoisse pesante de la solitude. Mais c’est sans compter sur son aplomb, son humour tout-terrain et sa détermination à protéger ceux qu’elle aime.

On voyage alors pour découvrir la bataille d’Hastings, terrible conflit entre normands et saxons en 1066, jusqu’à Constantinople en 1204. Et comme toujours, Jodi Taylor a su se renouveler tout en conservant son écriture à la fois précise et rythmée. Elle fait naitre entre les lignes un suspense sans nom, où l’on oscille entre stupéfaction et malice. Le reste appartient à l’Histoire se savoure et l’on peine à refermer ce livre. Bref, un huitième tome haletant, une réussite !

