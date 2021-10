Une salle d’exception pour un mariage entre Mulhouse et Belfort

Un mariage est une occasion spéciale qui mérite le plus beau des cadres. Qui n’a jamais rêvé de célébrer ce grand jour au cœur d’un écrin de verdure, entouré d’un grand jardin fleuri, avec vue sur la nature ? Voici un domaine entre Mulhouse et Belfort qui répondra à toutes vos attentes et vous permettra d’organiser votre beau jour au vert. En alliant tout ce dont vous avez besoin pour la réception et l’hébergement à un environnement accueillant et romantique, Le Moulin de la Mangue est un lieu parfait pour le mariage champêtre dont vous avez toujours rêvé.

Les cérémonies d’union en plein air font partie des tendances actuelles, sauf que celles-ci sont aussi exigeantes que les organisations classiques. Pourtant, la découverte de l’endroit idéal peut rayer tout point négatif et c’est un côté fatal qui vouera à l’échec ou à l’essor de votre événement. Heureusement que Moulin de la Mangue, un domaine mariage prestigieux s’offre à vous entre Mulhouse et Colmar en région Alsace.

Le défi audacieux de la préparation d’un mariage

Effectivement, la décision de vous marier n’a pas été prise du jour au lendemain. C’est une étape

colossale de la vie de tout être qui exige un grand amour, une énorme patience et une préparation importante. Cette dernière s’implique surtout dans l’organisation du plus grand jour : le mariage. Toutefois, avec des prestataires expérimentés, vous pourrez amoindrir toute situation stressante.

Le Moulin de la Mangue entre Mulhouse et Belfort et son domaine resplendissant

Le Moulin de la Mangue est une vaste résidence contemporaine qui se popularise à travers ses prestations d’accueil événementiel. Il s’étend sur 500 m2 de frondaison entre Belfort et Besançon en région Franche-Comté. Discrètement dissimulée par la beauté de la mère nature, la résidence fait partie du panorama authentique, très originel de cette partie.

Le domaine de La Mangue est une parfaite rencontre du temps moderne et de la nature sauvage. Ses cours verdoyants de feuillages s’harmonisent bien avec ses bâtiments tantôt chics, tantôt médiévaux. Ses accessoires contemporains ornés de fleurs, comme la statue-sources de l’entrée par exemple, fascinent tous ses visiteurs, autant que son étang paisible et très accueillant.

Organiser un mariage au vert chez le Moulin de la Mangue

Il est inévitable de mentionner que l’espace extérieur du Moulin de la Mangue est plus que paradisiaque. La plupart des contrats de location du domaine se sectionnent même souvent sur cette partie très prometteuse en matière de vue panoramique. Surtout, quand les roseraies ainsi que le parc de plantes rares se mettent à fleurir, rien n’est plus romantique que cet espace du domaine.

Sur ce, pour un mariage au vert, vous pouvez privatiser les lieux à la présence de, minimum, 20 convives. Le domaine se sectionnera donc selon vos critères et vous aurez le choix entre le parc verdoyé, l’étang du Moulin et la cours ornée de fleur. Toutefois, la fraction de l’espace ne vous bloquera pas l’accès à d’autres parties du domaine. Au Moulin de la Mangue, les clients sont rois !

Une cérémonie au sein de l’orangerie du domaine

Durant les visites du Moulin, c’est souvent l’extérieur de La Mangue qui ébahit les clients, alors qu’ils n’ont encore rien vu de la beauté de sa salle d’exception : l’orangerie. En effet, le domaine a une immense salle de réception, dotée d’une structure luxueuse et majestueuse. Dès l’extérieur, cette orangerie fait la beauté des lieux à travers ses alentours de fleurs et son allée exceptionnelle.

Dès l’ouverture de ses portes, l’orangerie du Moulin de la Mangue promet un aperçu monumental. Les regards se fixeront tout de suite à sa structure en arc, ses murs vitrés ainsi que ses planchers dignes d’une résidence royale. C’est un espace lumineux pouvant accueillir jusqu’à 150 invités et la disposition sera selon l’aise et la requête des organisateurs.

Service d’hébergement pour votre mariage

Il est indiscutable qu’une seule journée ne suffira jamais pour contempler la beauté et les services princiers du domaine de La Mangue. C’est pourquoi, les propriétaires offres aux 20 des vos convives une possibilité de rester sur place, juste après l’événement. Cette suggestion offre une nuit au sein du moulin à eau du domaine afin d’éviter à certaines personnes de reprendre la route.

Pour vous les mariés, Moulin de la Mangue se soucie également de vos conforts post-wedding. C’est pourquoi sa chambre nuptiale de 80m² ainsi que tous les services correspondants seront mis à votre disposition.

Mars Rouge à Mulhouse, agence web du domaine

Mars Rouge n’est plus à présenter. Cette agence web est actuellement plus que populaire à l’égard des professionnels français grâce à ses techniques de communication innovatrices et très perspicaces. C’est cette agence web qui a conçu et a optimisé la visibilité du Moulin de la Mangue à travers ses stratégies visuelles ainsi que ses compétences en tant que studio graphique.