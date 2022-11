Les footballeurs qui ont débuté à jouer dans l’équipe nationale tunisienne les plus jeunes

Parmi les joueurs qui ont commencé leur carrière dans l'équipe de Tunisie à l'âge le plus jeune, il est nécessaire de nommer Zouhaier Dhaouadi, Kaïs Ghodhbane et Faouzi Rouissi.

Il pourrait être intéressant d’apprendre les faits suivants concernant ces joueurs de football originaires de Tunisie:

l’attaquant Zouhaier Dhaouadi est né en 1988 et il a commencé à jouer pour l’équipe nationale tunisienne à l’âge de 18 ans;

l’attaquant Faouzi Rouissi est né en 1971 et il a commencé à jouer dans l’équipe nationale de foot de Tunisie à l’âge de 18 ans;

le milieu de terrain Kaïs Ghodhbane est né en 1976 et il a débuté dans l’équipe sportive du pays à l’âge de 20 ans.

Comment le parcours professionnel de Zouhaier Dhaouadi et Kaïs Ghodhbane s’est-il développé?

Zouhaier Dhaouadi a débuté en 2005 avec JS Kairouan. Il a aussi joué pour le Club africain (2006-12, 2013-15 et 2017-21), Evian TG FC (en 2012) et Al Wehda Club (2015-16).

En même temps, Kaïs Ghodhbane a débuté en 1994 avec le SC Moknine. Il était également membre de l'Étoile du Sahel (1995-2002 et en 2007), Diyarbakirspor (2003-2004) et Samsunspor (2004-2006).

Faouzi Rouissi: les moments clés de la carrière sportive professionnelle de ce footballeur tunisien

Cet attaquant originaire de Tunisie a débuté en 1988 dans le Club africain. Ici, il a passé quatre ans et plus tard pendant 1995-1999 et 2002-2003.

Parmi les autres équipes dans lesquelles Faouzi Rouissi a développé son parcours professionnel sont:

SM Caen entre 1992 et 1994;

Al Riyad SC pendant la période 1994-1995;

Greuther Furth pendant 1999-2001;

Al Wahda Abu Dhabi pendant 2001-2002.

