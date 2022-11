Le merveilleux calendrier de l’avent 2022 de Kusmi Tea

C’est avec un plaisir incommensurable que je vais vous parler aujourd’hui du calendrier de l’avent de Kusmi Tea. Et c’est un véritable petit bijou gustatif (et visuel). Allez c’est parti !

Kusmi Tea cette année a fait fort. Dans un décor totalement magique qui vous plonge dans les coulisses d’un majestueux palace, vous allez ouvrir les grandes portes du Grand Hôtel Kusmi Tea. Au travers de 24 fenêtres, Kusmi Tea vous invite à la découverte de ces recettes emblématiques le tout en version Bio. Thé vert, noir ou infusion vous allez forcément être ravi(e). Et derrière certaines fenêtres, vous trouverez de jolies accessoires pour accompagner votre délicieuse dégustation de thés. Miam ! Découvrez avec moi ce que renferme chacune des cases.

Que contient le calendrier de l’avent Kusmi Tea ?

Alors comme d’habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas la suite. Sachez que le calendrier de l’avent contient 2 miniatures, 20 sachets de thés (verts, noirs, blancs, infusions aromatisés) ainsi qu’une pince et une cuillère à thé. Voilà, c’est tout ce que vous saurez.

Maintenant si vous ne voulez pas plus de mystères, vous pouvez directement aller acheter le calendrier de l’avent sur le site de Kusmi Tea pour 38,90€. Pour les autres c’est parti pour la découverte !

Alors tout d’abord, j’adore ce bel hôtel majestueux où plusieurs petites scènettes sont dessinées. Dans le Grand Hôtel Kusmi Tea, on est sûr de passer un merveilleux séjour. Il arbore de jolies couleurs rouges, blanches et dorées bien en adéquation avec les fêtes de fin d’année. Le visiteur émerveillé va ainsi retrouver un yoga studio (parfait pour se détendre), la Kusmi Factory, la Kusmi Lab (là où tout se joue), un endroit VIP, un salon de thé etc… En somme, tout pleins d’endroits pour combler le moindre de ses désirs. Les designers se sont bien amusés à planquer pleins de petits détails dans ce calendrier de l’avent ! J’adore ! Cela rend le calendrier de l’avent très vivant.

On est sur un calendrier qui s’ouvre en trois parties : 2 volets et 1 partie centrale. Ce qui fait que nous avons un grand calendrier de l’avent lorsqu’il est déplié.

Allez ouvrons les cases (c’est ce que j’adore en fait ! )

De la case 1 à 7, des thés iconiques mais aussi des nouveautés

Dans la toute première case, nous découvrons le thé Anastasia. Un thé noir aromatisé à la bergamote, citron et fleur d’oranger. Un thé rassurant en soit ! Nous continuons notre excursion près du Yoga Studio avec la découverte du thé vert parfumé au jasmin (case 2), parfait pour se détendre.

Ensuite, alors que le groom monte une valise, nous ouvrons la case 3 avec Aquarosa, une infusion contenant un mélange aromatisé d’hibiscus, de baies noires, de fruits et plantes. C’est une infusion très douce et riche en goût.

Nous poursuivons notre chemin pour déguster le White Berries (case 4), un thé blanc aromatisé aux fruits des bois. Quel délice ! Allons faire un tour dans le jardin à présent. Le jardinier nous emmène dans sa brouette le Label Impérial (case 5), un mélange de thé vert, orange, cannelle et d’épices.

Après ce petit tour dehors, rentrons donc au salon de thé où une belle surprise nous attend et pas des moindres : une miniature de 25gr contenant la nouveauté exclusive de Noël de Kusmi Tea : L’infusion Glögg (case 6) façon vin chaud (ou vice versa). Cette petite boite en métal contient un mélange bio aromatisé d’épices aux notes acidulées d’hibiscus et de cassis et aux envoûtantes saveurs de cannelle, de réglisse et de cardamome. Cette infusion réconfortante est DÉ-LI-CI-EU-SE et en parfaite adéquation avec les saveurs de Noël. J’adore ! Rien que cette boîte est normalement vendue seule à 19,90€.

Dans la 7ème case, alors que tout le monde s’affaire à l’étage, se cache l’English Breakfast, un mélange de thés noir d’Asie à déguster le matin de préférence.

Kusmi Tea : De la case 8 à 13, on continue notre exploration

Retournons vers la Kusmi Factory où une petite nouveauté s’y trouve : le White Bellini. Un thé blanc aromatisé à la pêche et à l’abricot (case 8). Tout en subtilité, vous allez forcément succomber à ce thé.

Derrière le Super Groom se planque le super thé Vert Gingembre Citron, un thé vert saveur gingembre citron comme son nom l’indique (case 9). Accélérons un peu le pas, pour aller à la case 10 (re)découvrir Feel Zen avec son mélange de plantes et pommes saveur orange-caramel. Gourmand à souhait !

On retrouve ensuite un thé iconique en case 11 : le Sweet Love. Avec son doux mélange d’amour avec du thé noir, du poivre rose, du guarana et ses épices, on succombe. Ca va devenir caliente à l’hôtel. La case 12 révèle quant à elle un accessoire : une cuillère à thé pour parfaitement le doser (habituellement vendue 7,50€). Alors que quelques clients prennent leurs thé, la case 13 nous dévoile Aquasummer, une infusion de fruits bio à base d’hibiscus, de fruits saveurs pêche et abricot.

De la Case 14 à 19, tout le monde s’affaire au Grand Hôtel Kusmi Tea

Alors que la fabrique à cadeaux s’active frénétiquement, nous découvrons en case 14 le thé White Anastasia, une version en thé blanc d’Anastasia le thé noir (de la case 1). Regardons de plus près la case 15 où le room service débloque un peu avec son lasso (ils sont fous ses designers) où nous trouvons le thé vert de chine, un délicieux thé vert bio nature qui nous conte l’histoire de la Chine.

Notre périple dans cet hôtel majestueux continue vers la case 16 pour un instant de détente avec Be cool et son mélange de plantes, menthe poivrée, verveine et réglisse. Infusion à préférer déguster le soir.

Les grooms s’activent un peu pour les fêtes. Place à Prince Vladimir (case 17), un thé noir aromatisé d’agrumes, vanille et d’épices pleins de caractère.

En case 18 se cache un nouvel accessoire : une pince à thé. Elle est parfaite pour faire infuser notre thé en vrac. Et plus particulièrement pour nos miniatures que nous avons eu le plaisir d’avoir dans la case 6 . Petit spoiler alert il y en a une autre plus loin ! Elle est généralement vendue à 7,50€. A l’ouverture de la case 19, nous trouvons une autre nouveauté : Tropical white, un thé blanc saveur mangue passion, de quoi nous emmener sous les cocotiers !

C’est bientôt Noël : Case 20 à 24

Allez plus que 4 cases et c’est bientôt Noël ! Jusque là, nous avons été comblé de bonheur par tous les thés et accessoires. Allez, ouvrons cette case 20 où l’Earl Grey Intense s’y terre. C’est un thé noir aromatisé à la bergamote avec des écorces de citron, un thé fort de caractère. Dans l’Art Lab, là où les créatifs s’amusent, la case 21 révèle une autre nouveauté : le thé vert menthe – concombre, frais et trendy à souhait.

Notre cuisinier du Grand Hôtel prépare déjà ses menus du réveillon. Et il nous fait le plaisir de nous offrir un Roobois vanille, un thé rouge sans théine (case 22).

Nos serveurs veulent un coup de Boost pour la case 23 pour entamer sereinement le réveillon de Noël. Et quoi de mieux qu’un thé vert à base de Maté et de gingembre.

Et pour finir, dans la case 24, nous découvrons la seconde miniature de 25gr de ce merveilleux calendrier de l’avent. C’est encore une nouveauté. Et c’est le Tsarevna : un thé noir de noël totalement ensorcelant avec son parfum d’orange, de vanille, d’épices, cardamome, cannelle et réglisse. Cette boite en métal marron est vendue seule (en édition limitée attention) pour 21,90€. Encore une fois, je l’ai trouvé totalement DÉ-LI-CI-EUX. Tous les amateurs de thés seront unanimes !

Et voila notre périple au Grand Hôtel Kusmi Tea se termine en beauté. Nous avons adoré déguster ses thés haut en couleur et en goût au fil des jours. Alors faites comme nous, succombez à ce calendrier de l’avent et partez pour un mois de folie au Grand Hôtel Kusmi Tea.

Vous pourrez acheter le calendrier de l’avent 2022 Le Grand Hôtel Kusmi Tea directement sur le site de Kusmi Tea pour 38,90€.