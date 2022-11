Quel est l’impact de l’apprentissage numérique sur l’école et l’éducation ?

On peut dire sans soucis que l’école a beaucoup changé depuis des années. D’après mon expérience personnelle, les principales choses que je peux souligner sont les différences physiques dès que je vois une salle de classe moderne.

Il n’y a pas de tableau noir ni de craie, les couleurs ne rappellent pas le milieu des années 80 et il y a tellement d’ordinateurs portables et de tablettes partout ! Au moins, vous pouvez pardonner à beaucoup d’entre nous de se demander où sont exactement M. Scott et la salle des machines ?

Pour quelqu’un qui est assez vieux pour se souvenir de l’époque où Internet a été introduit pour la première fois dans un laboratoire informatique d’école, c’est stupéfiant.

La technologie a pris une place considérable dans nos vies ; elle a innové dans notre façon de travailler, de voyager, de gérer notre santé, et aussi dans notre façon de nous éduquer, mais est-ce pour le mieux ?

Quel est le véritable impact de la technologie ? Qu’est-ce que l’éducation numérique exactement ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Si vous souhaitez découvrir tout cela et bien plus encore, et vous aventurer là où personne n’est allé auparavant, lisez ce qui suit.

L’essor de l’apprentissage numérique à l’école

Un enfant apprenant numériquement grâce à son ordinateur portable

Avant de nous pencher sur l’essor de l’apprentissage numérique, nous devons savoir exactement de quoi il s’agit.

L’apprentissage numérique consiste à apprendre quelque chose sans avoir besoin de cours en personne. Il peut s’agir de tutoriels vidéo, de cours en ligne, de ressources PDF ou de tout autre support permettant à l’étudiant d’apprendre dans le confort de son foyer ou partout où il dispose d’une connexion Internet.

L’apprentissage numérique existe en fait depuis plus longtemps que la plupart des gens ne le pensent.

Dans les pays anglophones comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Australie, nombreux sont ceux qui se souviennent d’une période, au début des années 90, où il était normal que les cours soient consacrés à des jeux sur ordinateur dans la bibliothèque de l’école.

De nombreuses personnes, qui ont aujourd’hui plus de 30 ans, se souviennent avoir joué à “Prince of persia”, autant de jeux informatiques qui visaient à éduquer tout en divertissant.

C’était un concept révolutionnaire à l’époque. Améliorer la compréhension d’un enfant sur des sujets comme l’histoire, la géographie, la logique, le raisonnement et la résolution de problèmes, sans pour autant lui donner l’impression d’apprendre.

Aujourd’hui, presque toutes les salles de classe du monde développé sont équipées du wifi, la plupart des élèves n’ont jamais besoin de leçons officielles sur la façon de taper sur un clavier, et l’apprentissage numérique s’est imposé comme une ressource importante dans les salles de classe.

En fait, une enquête récente a révélé que 96 % des enseignants estiment que la technologie éducative stimule considérablement l’engagement des élèves.

Quels sont les principaux problèmes associés à l’apprentissage numérique dans l’éducation ?

Les enfants apprennent grâce aux nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, les applications comme oze ou oze yvelines.

Oui, l’apprentissage numérique semble être le nouveau mot à la mode en matière d’éducation, mais est-il parfait ?

Il est toujours bon d’avoir un peu de scepticisme sain, alors examinons certains des problèmes et des préoccupations que suscite l’apprentissage numérique dans un contexte éducatif.

Réduction de la durée d’attention

Le signe “ici, là et partout” montre que les enfants peuvent désormais apprendre de n’importe où grâce à l’enseignement numérique.

La nécessité d’être multitâche est aujourd’hui plus courante que jamais dans les écoles.

L’élève moyen est désormais confronté à de nombreuses sources d’information en même temps sur son propre écran d’ordinateur.

Il passe généralement une journée à travailler avec plusieurs fenêtres et onglets ouverts, tout en utilisant des ressources interactives telles que des jeux vidéo éducatifs et des tableaux blancs numériques.

On craint que cela n’entraîne une réduction de la durée d’attention de ces élèves à l’âge adulte.

L’apprentissage numérique a déjà un impact incroyable sur la façon dont les enfants apprennent.

Non seulement il leur donne des avantages sans précédent, mais il les prépare aussi à un monde qui non seulement adopte la technologie, mais en dépend.

Si vous voulez ce qu’il y a de mieux pour vos enfants, c’est le moment idéal pour vous lancer dans la vague de l’apprentissage numérique.